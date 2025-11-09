La tabla de la Liga Betplay tras los partidos de Once Caldas, Alianza, América y Santa Fe

La fecha 19 llegó a su fin y todo está servido para la última y decisiva jornada del ‘Todos contra Todos’ entre semana. Once Caldas, Deportivo Pasto, Alianza FC, Boyacá Chicó, América de Cali, Unión Magdalena, Santa Fe y Deportivo Cali tuvieron acción y se movió la tabla de posiciones.

A primera hora de este domingo, Once Caldas no tuvo problema y superó al Deportivo Pasto por la mínima diferencia en el estadio Palogrande de Manizales. Un gol de Mateo Zuleta fue más que suficiente para sumar tres puntos y tener opciones remotas de clasificar. Al club blanco le toca ganar obligatoriamente por goleada en la última jornada contra Deportivo Cali en Palmaseca y esperar que América, Santa Fe y Alianza no ganen, para alcanzar el milagro con 29 unidades más la diferencia de gol.

Luego, el turno fue para Alianza en Valledupar, que no tuvo problema y venció 2-0 a un alicaído Boyacá Chicó, que ya piensa en lo que será su defensa de la categoría en el 2026. El club boyacense fue visitante en el estadio Armando Maestre Pavajeau y el local lo dominó por completo, con doblete de Carlos Lucumí, la figura del encuentro.

Los jugadores de Alianza celebran el gol de Carlos Lucumí. | Foto: Colprensa

Cayendo la noche le tocó el turno al América de Cali en el Pascual Guerrero y cumplió con lo que se veía era un trámite en la capital vallecaucana. Unión Magdalena fue la víctima, que tuvo el empate con Ricardo Márquez de penalti, pero le regaló la pelota al portero Jorge Soto. El equipo rojo hizo valer su condición de local y goleó 3-0 a los samarios, suficiente para instalarse en el séptimo puesto de la tabla.

América se ilusiona con la clasificación y Santa Fe gana en la agonía

Con goles de Tilman Palacios apenas comenzando el partido, el peruano Luis Ramos y Cristian Barrios, América de Cali ganó 3-0 y no solo eso, sino que sigue demostrando un buen juego y ganas de clasificar a cuadrangulares. Se jugará la vida en la última fecha en el Atanasio Girardot contra Independiente Medellín, que busca la ventaja deportiva.

Cristian Barrios celebra el tercer gol de América con José Cavadía. | Foto: Colprensa

Y en el partido de fondo, Santa Fe y Deportivo Cali se vieron las caras y cuando el local cedía gran parte de sus posibilidades en El Campín, con un pálido pártido, apareció el milagro. Apenas terminó el homenaje a Jaime Esteban Moreno, Wilmar Roldán dio el pitazo inicial y las pocas opciones de gol se combinaron con el frío bogotano.

Santiago Mosquera en una posibilidad para Santa Fe en El Campín. | Foto: Colprensa

La hinchada de Santa Fe comenzó a desesperar ante un Deportivo Cali que tuvo opciones de gol y nuevamente sacó a Andrés Mosquera Marmolejo como figura. El local intentó, pero con poca estrategia para batir el arco de Alejandro Rodríguez.