Gol a lo Luis Díaz de Harold Mosquera se lleva los honores: magistral maniobra con Santa Fe en el FPC

Tal como lo hizo el guajiro en Europa, esta vez el delantero en Liga BetPlay decidió encarar para marcar por un ángulo casi imposible.

Redacción Deportes
10 de noviembre de 2025, 12:57 p. m.
Harold Santiago Mosquera sin ángulo y con una gran muestra de capacidad dio el triunfo a Santa Fe
Harold Santiago Mosquera sin ángulo y con una gran muestra de capacidad dio el triunfo a Santa Fe | Foto: Captura a Win Sports / @SantaFe

Harold Santiago Mosquera parece haber visto a Luis Díaz, e inspirarse tras el soberbio golazo que anotó el guajiro el pasado sábado de Bundesliga.

Casi que emulando lo hecho por el de Selección Colombia, en la noche del domingo el de Santa Fe decidió recuperar un balón, encarar y con ángulo cerrado picarlo ante el portero del Deportivo Cali.

Dicha maniobra fue una muestra de capacidad individual que pocas veces se ve en la Liga BetPlay, por lo que esta generó sorpresa y se volvió tendencia rápidamente.

Esa anotación de Mosquera además se dio en el último suspiro del juego; cuando corría el minuto 90+5′ de un empate a cero que dejaba con pocas chances de clasificar al león.

Contexto: La tabla de la Liga Betplay tras los partidos de Once Caldas, Alianza, América y Santa Fe

Que fuese pasando rivales, que tomase las decisiones correctas y luego bañase al portero de Cali hizo que tras entrar al arco el balón, estallara de éxtasis total la plantilla de Santa Fe.

Las graderías del estadio El Campín también explotaron de emoción, por el tanto que dejaba al rojo a un triunfo de rivalidad su corona como actual campeón de Liga BetPlay.

Similitudes con el gol de Díaz en Bundesliga

Si bien se guardan las proporciones, lo hecho por Mosquera dejó varias similitudes tras ver lo que también hizo Díaz en Bundesliga con Bayern Múnich.

Ambos jugadores nacionales evitaron que el balón se fuese del campo, con fortaleza evitaron a su rival y, posteriormente, definieron de gran forma sin muchas opciones para hacerlo.

El gran protagonista de la noche en Bogotá dio sus impresiones tras lo que hizo a los micrófonos de Win Sports.

“Esto es una bendición de Dios, como fue en Junior”, recordó luego de un gol -también agónico- en el juego pasado en Barranquilla.

“Sabía que me iba a quedar una. Gracias por elegirme, a la gente por el cariño”, sumó luego de ser escogido como la figura del partido.

Harold Santiago Mosquera dio el triunfo a Santa Fe ante Deportivo Cali para mantenerlo vivo en Liga BetPlay 2025-II
Harold Santiago Mosquera dio el triunfo a Santa Fe ante Deportivo Cali para mantenerlo vivo en Liga BetPlay 2025-II | Foto: Tomada de redes @SantaFe

En medio de la euforia, lo que se leyó entre líneas de su continuidad no terminó por agradar mucho: “Quedaré con mucha gratitud. El apoyo de los compañeros me impulsaba a seguirlo intentando”.

Intentando disipar eso dicho en la anterior respuesta, volvió a hablar de Santa Fe: “Este equipo se entrega a las cosas buenas, nos respalda y hay que agradecer porque seguimos creciendo”.

“Cambié de ritmo y dije ‘voy a picarla a ver qué pasa’“, fue la descripción final a su golazo en la fecha 19.

Contexto: Santa Fe hizo homenaje a Jaime Esteban Moreno en El Campín, hincha del ‘León’ asesinado en la noche de Halloween en Bogotá

Futuro incierto para Libertadores

Del plantel campeón de Santa Fe, Harold Mosquera es uno de los de mejor rendimiento a lo largo de todo el 2025.

Su gran momento lo hace apetecido por clubes de plano nacional, e internacional, para ficharlo de cara al próximo año.

Bogotá. Septiembre 01 de 2025. Independiente Santa Fe enfrenta a Once Caldas, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 9, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. (Colprensa - Cristian Bayona).
Harold Mosquera, delantero de Independiente Santa Fe | Foto: Cristian Bayona

La idea inicial del conjunto bogotano sería retenerlo, no obstante, la chequera poderosa del exterior lo haría una baja sensible de cara a la Copa Libertadores a la que está clasificado el cardenal.

Será cuestión del tiempo y cómo se den las negociaciones para saber si Mosquera se mantiene en el plantel, o, por el contrario, parte a una nueva experiencia.

