Inteligencia artificial predice el marcador de Medellín vs. América de Cali: sonríen Atlético Nacional y Junior

Se aproxima la cuarta fecha de los cuadrangulares semifinales y ninguno de los clubes tiene asegurado el primer lugar. Atlético Nacional y Junior de Barranquilla empatan en la cima con cinco puntos, mientras que América de Cali revivió y el Medellín ve remotas opciones, pero tiene punto invisible. Esta nueva jornada resulta clave para los cuatro partícipes y por eso la Inteligencia Artificial se pronunció.

En la tercera fecha, América de Cali pudo hacer respetar su casa y le ganó 2-1 al Independiente Medellín. El club vallecaucano sintió el furor por los tres puntos para escalar en la tabla y presionar a los dos líderes, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. El club rojo ahora va al Atanasio Girardot para la vuelta ante el DIM, que necesita sí o sí el triunfo.

El gigante vallecaucano se quedó con el gran botín y sigue intacto el sueño de ser finalista y además obtener el cupo a Copa Libertadores del año entrante. Tiene 4 unidades y escolta con un punto de desventaja a Junior y Nacional, que nuevamente se verán las caras, pero en el Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.

Imagen del partido entre América de Cali y Independiente Medellín por la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales del segundo semestre de la Liga Colombiana 2025. | Foto: Aymer Andrés Álvarez / El País

La predicción de la inteligencia artificial para el partido América vs. Medellín no deja bien parado a ninguno de los dos. En el marcador más posible del veredicto de la IA, Medellín quedaría prácticamente eliminado o con remotas opciones, mientras que América de Cali seguiría con vida, pero con Junior y Nacional con mejores posibilidades.

La inteligencia artificial predice el marcador de América vs. DIM

Según Gemini, será un resultado corto, ambos equipos marcarán, pero el juego no pasará de los dos goles. Es decir, la Inteligencia Artificial predice un 1-1 en el Atanasio Girardot de Medellín.

“La mayoría de los análisis y las casas de apuestas ven un partido muy reñido, pero con una ligera tendencia a favor del equipo local, el Independiente Medellín, debido a la localía y a la necesidad de revertir el resultado de la jornada anterior", advierte la IA.

Luego, comenta que será un marcador reñido, más allá del factor localía para el DIM y la fuerza que tiene América de Cali por haber revivido en la fecha pasada.

“Considerando la fuerza del Medellín en el Atanasio y la alta intensidad de estos clásicos, el partido podría terminar con una victoria ajustada para el local o un empate con goles. Marcador más probable: Independiente Medellín 1-1 América de Cali”, sentencia Gemini.

El empate DIM vs. América jugaría para Nacional o Junior

Por otra parte, tras la consulta a ChatGPT por su predicción del partido entre Junior y Nacional, no titubeó y tomó muy en cuenta la localía, resultados recientes y estadísticas variadas para decir que el gigante de la Costa Caribe gana 2-1 ante su público.

Nacional vs. Junior por los cuadrangulares de Liga BetPlay. | Foto: Colprensa - David Jaramillo

De esta manera, con Junior victorioso, según el pronóstico de IA más el empate en Medellín, el club barranquillero quedaría muy encaminado a una posible final en diciembre. Faltarán dos fechas del cuadrangular, por lo que el Tiburón dependerá de sí mismo para encaminar sus opciones.

¿Cómo se jugará la cuarta fecha del grupo A de la Liga Betplay?