Desechado de Atlético Nacional la rompe en el exterior: nuevo doblete y halagos no paran

Cuando estuvo en el verde fue criticado a más no poder; ahora extrañan sus goles.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

17 de septiembre de 2025, 3:10 p. m.
Atletico Nacional's forward #19 Kevin Viveros reacts during the Copa Libertadores group stage football match between Brazil's Internacional and Colombia's Atletico Nacional at the Beira Rio stadium in Porto Alegre, Brazil, on April 10, 2025. (Photo by SILVIO AVILA / AFP)
Kevin Viveros se lamenta tras una ocasión perdida con Atlético Nacional. | Foto: AFP

Atlético Nacional pasa horas complicadas en Colombia. Javier Gandolfi fue removido de su cargo como entrenador tras el juego de Liga ante Atlético Bucaramanga.

A pesar de tener un plantel plagado de figuras, el conjunto verde no ha logrado los objetivos de la temporada; entre esos, la Copa Libertadores triene gran relevancia.

Además, si marcha bien en el campeonato local, su juego no termina por convencer a una hinchada que genera presión cuando no se siente a gusto.

Contexto: Dimayor tomó decisión final por los cuatro extranjeros de Nacional ante Bucaramanga: castigo doble

Sobre los reemplazantes de Gandolfi mucho se ha dicho. Varios nombres del exterior se ponen sobre la mesa, así como algunos nacionales con no tanta fuerza.

Por el momento será un interino quien tome las riendas del cuadro verde para las fechas venideras en busca de la clasificación a las finales del FPC.

En medio del proceso, Gandolfi tomó decisiones cruciales, entre esas la salida de varios jugadores que, para el argentino, no rendían como se esperaba.

Kevin Viveros celebrando su gol ante Bahía
Kevin Viveros alcanzó a jugar la primera fase de Copa Libertadores | Foto: Colprensa

Uno que vivió el exilio fue Kevin Viveros, quien por momentos le ganó el puesto a Alfredo Morelos, pero terminó por irse por su baja productividad.

El atacante partió a Brasil, hoy día es la sensación con Athletico Paranaense.

En su presentación más reciente, el delantero logró anotar un doblete de tantos en la visita a Chapecoense, por el Brasileirao B.

Fueron goles en los minutos 42 y 72, respectivamente, para acrecentar su número de goles a 7, en 15 partidos jugados.

Dichas estadísticas son demoledoras, la prensa deportiva lo cataloga como uno de los mejores fichajes en en Brasil.

Resenha da Bola, por ejemplo, destaca al colombiano así: “Kevin Viveros, con apenas dos meses en el Atlético, ya es el gran nombre del club esta temporada”.

Si en principio se cuestionó el valor pagado por Viveros, con goles demuestra que valió la pena la inversión de Paranaense.

“Fue un refuerzo caro (el más cuantioso en la historia del club) pero que da resultados en cada jornada”, agregan.

Contexto: Marino Hinestroza pone a pensar a Nacional: situación en el mercado es tema de debate

“Él está siendo fundamental para ello, 7 goles en 15 partidos”, completan con las estadísticas altas que acumula Viveros.

Para los aficionados, el papel que ha ejecutado Kevin en el conjunto es importantísimo en la búsqueda de mejorar de categoría al término de 2025.

“Si logramos el ascenso, le debemos mucho al espíritu de lucha de Kevin Viveros”, dijo uno en X.

“Claro que los goles son importantes, pero la forma en que compite por cada oportunidad y lo da todo con nuestra camiseta es inusual, hoy en día”, le reconocieron.

“Ha aprovechado cada centavo. Una locomotora rojinegra”, concluyó.

