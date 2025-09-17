Desechado de Atlético Nacional la rompe en el exterior: nuevo doblete y halagos no paran

Atlético Nacional pasa horas complicadas en Colombia. Javier Gandolfi fue removido de su cargo como entrenador tras el juego de Liga ante Atlético Bucaramanga.

A pesar de tener un plantel plagado de figuras, el conjunto verde no ha logrado los objetivos de la temporada; entre esos, la Copa Libertadores triene gran relevancia.

Además, si marcha bien en el campeonato local, su juego no termina por convencer a una hinchada que genera presión cuando no se siente a gusto.

Sobre los reemplazantes de Gandolfi mucho se ha dicho. Varios nombres del exterior se ponen sobre la mesa, así como algunos nacionales con no tanta fuerza.

Por el momento será un interino quien tome las riendas del cuadro verde para las fechas venideras en busca de la clasificación a las finales del FPC.

En medio del proceso, Gandolfi tomó decisiones cruciales, entre esas la salida de varios jugadores que, para el argentino, no rendían como se esperaba.

Kevin Viveros alcanzó a jugar la primera fase de Copa Libertadores | Foto: Colprensa

Uno que vivió el exilio fue Kevin Viveros, quien por momentos le ganó el puesto a Alfredo Morelos, pero terminó por irse por su baja productividad.

El atacante partió a Brasil, hoy día es la sensación con Athletico Paranaense.

En su presentación más reciente, el delantero logró anotar un doblete de tantos en la visita a Chapecoense, por el Brasileirao B.

Fueron goles en los minutos 42 y 72, respectivamente, para acrecentar su número de goles a 7, en 15 partidos jugados.

🇨🇴 GOLAZO y DOBLETE de Kevin Viveros. El colombiano marcó el 3-2 de #Paranaense ante #Chapecoense, al 72’



👀 Es la sexta anotación del colombiano en el Brasileirão B pic.twitter.com/2orwTg5UUf — Pipe Sierra (@PSierraR) September 17, 2025

Dichas estadísticas son demoledoras, la prensa deportiva lo cataloga como uno de los mejores fichajes en en Brasil.

Resenha da Bola, por ejemplo, destaca al colombiano así: “Kevin Viveros, con apenas dos meses en el Atlético, ya es el gran nombre del club esta temporada”.

Si en principio se cuestionó el valor pagado por Viveros, con goles demuestra que valió la pena la inversión de Paranaense.

“Fue un refuerzo caro (el más cuantioso en la historia del club) pero que da resultados en cada jornada”, agregan.

“Él está siendo fundamental para ello, 7 goles en 15 partidos”, completan con las estadísticas altas que acumula Viveros.

Para los aficionados, el papel que ha ejecutado Kevin en el conjunto es importantísimo en la búsqueda de mejorar de categoría al término de 2025.

“Si logramos el ascenso, le debemos mucho al espíritu de lucha de Kevin Viveros”, dijo uno en X.

“Claro que los goles son importantes, pero la forma en que compite por cada oportunidad y lo da todo con nuestra camiseta es inusual, hoy en día”, le reconocieron.