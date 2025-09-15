Marino Hinestroza pone a pensar a Nacional: situación en el mercado es tema de debate

Entre junio y julio de este 2025, rumores de la prensa apuntaron a que Marino Hinestroza podría salir de Atlético Nacional hacia el extranjero. Finalmente eso no ocurrió y el jugador de 23 años se sigue desempeñando con los colores del verde antioqueño.

Ahora bien, Nacional casi que cerró la puerta a su fichaje buscando mantenerlo, pues es una de las figuras y pensaban en brillar en Copa Libertadores. No obstante, el verdolaga no pasó de octavos en el torneo continental y ahora solo se concentra en competencias locales.

Sumado a la actualidad deportiva de Atlético Nacional, hay una noticia, sobre Marino Hinestroza, que se lleva los ojos de la prensa y los aficionados. Tiene que ver con el valor en el mercado del atacante, que bajó según el portal web Transfermarkt.

Hasta junio de este 2025, Marino ostentaba un precio en el mercado de 6 millones de euros, el más alto de su carrera hasta ahora. Con la última actualización del portal referenciado, en septiembre, Hinestroza bajó a 5.5 millones de euros (500 mil euros menos).

Al cambio de este lunes, 15 de septiembre, 500 mil euros vendrían siendo poco más de de 2 mil millones de pesos. ¿Resuena esa cifra en Nacional, y más cuando varios clubes tocaron a la puerta por Marino?

Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional. | Foto: Lina Gasca

Hinestroza ostenta contrato con Atlético Nacional hasta diciembre de 2027, es decir, aún tiene poco más de dos años por delante para vestir los colores del verde Antioqueño. Eso, o que su club le de salida antes.

Cabe recordar que habrían sido varios los equipos de Sudamérica que preguntaron a Nacional por Hinestroza, o al menos así lo revelaba la prensa. Uno de los que más bombo produjo fue Boca Juniors de Argentina.

Incluso, también se llegó a escuchar que desde Europa se habrían interesado por Marino. No obstante, Nacional fue claro en su postura y el jugador era parte importante del proyecto que encaraba Javier Gandolfi, hoy con medio pie fuera del verde.

“Tuvimos ofertas. Particularmente, en el tema de Marino, yo siempre lo he dicho: nosotros queremos que Marino Hinestroza esté con nosotros la mayor cantidad de tiempo posible. Sabemos, por sus calidades futbolísticas, que eso para un equipo colombiano es complejo”, dijo Sebastián Arango Botero, presidente de Nacional, al inicio de la temporada.

Marino, además, ya hace parte de los habituales llamados por Néstor Lorenzo a Selección Colombia. | Foto: Getty Images