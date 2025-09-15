La tarde de este lunes, 15 de septiembre, resultó movida para Atlético Nacional. La prensa deportiva en Colombia reveló que el técnico Javier Gandolfi no va más con el cuadro verde, lo cual sería oficial en tan solo un par de horas.

Ahora bien, sobre el reemplazo de Javier Gandolfi, hay varios rumores en cuanto al tema. Por ejemplo, desde Clásico Paisa, espacio que cubre la actualidad de los equipos antioqueños, afirman que la dirigencia del rey de copas tiene carpetas y nombres listos para el nuevo estratega del equipo.

Por esa misma línea, revelaron el nombre del primer candidato que podría reemplazar a Gandolfi. Se trataría de Vicente Sánchez, técnico uruguayo de 45 años, bastante conocido en el fútbol de México. La información fue entregada por Eduardo Luis en el programa Saque Largo de Win Sports.

Es un rumor, pero podría tomar fuerza con el pasar de las horas. Apenas se haga oficial la salida de Gandolfi de Nacional, seguramente aparecerán más nombres que se perfilen para llegar al banquillo técnico.

Vicente Sánchez dejó su cargo, como entrenador de Cruz Azul, en junio de este 2025. Allí ganó la Copa de Campeones de la Concacaf y fue bastante mediático. Como jugador pasó por las ligas de Uruguay (Nacional) y México (Toluca).

Vicente Sánchez podría ser uno de los candidatos para dirigir a Atlético Nacional. | Foto: Getty Images

Afirman que el cuadro verde aún no ha comunicado la despedida de Javier Gandolfi, porque se encontrarían finiquitando detalles en cuanto a cláusulas y similares.

La paciencia de Nacional habría llegado a su fin con Gandolfi, debido a lo ocurrido en la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-ll. Fue el pasado sábado, 13 de septiembre, cuando el verde cayó en casa por 1-0 ante Bucaramanga. ¿El detalle? El rey de copas alineó a cuatro extranjeros en cancha, algo no permitido.

Los nombres fueron Camilo Cándido (uruguayo), Billy Arce (ecuatoriano), Juan Bauza (argentino) y Facundo Batista (argentino). Aunque Arce esté en trámite para obtener la residencia colombiana, aún sigue en proceso.

En rueda de prensa post-partido, Javier Gandolfi habló sobre lo ocurrido. Lejos de sacar excusas, asumió su error y fue foco de numerosas críticas.

Nómina de Atlético Nacional, ante Bucaramanga, por la fecha 11 de Liga BetPlay 2025. | Foto: Colprensa - David Jaramillo