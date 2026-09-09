El municipio de Cundinamarca donde el roscón resobado es delicioso, un destino ideal para los amantes de la gastronomía y la naturaleza

El departamento de Cundinamarca es uno de los destinos más atractivos de Colombia gracias a sus más de 100 municipios que se destacan por su gran riqueza natural y cultural.

Entre ellos se encuentra La Vega, ubicado 60 kilómetros de Bogotá, aproximadamente una hora y 30 minutos de viaje en vehículo, y destacado por su clima templado y sus atractivos ideales para quienes buscan el esparcimiento al aire libre y tener contacto con la naturaleza, según información de la Gobernación de Cundinamarca.

El municipio boyacense donde la mazamorra chiquita y las almojábanas son una delicia, un destino con historia y riqueza natural

Esta población fue fundada oficialmente el 6 de marzo de 1560, aunque su territorio durante la época prehispánica estuvo poblado por indígenas muiscas.

Por otra parte, se señala que, entre sus actividades económicas, la más importante es la agricultura, con productos como el café, las frutas y las hortalizas.

La ganadería y la producción de lácteos tienen también un rol destacado, al igual que la producción de artesanías locales, “con productos de madera y tejidos, que son muy apreciados en el mercado regional”.

Dentro de su gastronomía tradicional se destaca el roscón resobado, un delicioso pan relleno de bocadillo. Otras preparaciones imperdibles son las melcochas, los alfandoques y el sabajón, de acuerdo con el portal De Tour Cundinamarca.

Sitios de interés

El Salto del Tabacal es uno de sus principales atractivos naturales. Este es un lugar que ofrece un “entorno ideal para el ecoturismo y las actividades al aire libre. Esta cascada es un lugar de recreación y disfrute para los habitantes y visitantes”, señala la Gobernación.

La Vega, Cundinamarca. Foto: Captura de pantalla YouTube / Aventurando Ando Overland

Un segundo sitio destacado es el parque natural La Vega, utilizado por pobladores de la zona y visitantes para actividades como el senderismo, la observación de aves y el camping. “Este parque es un espacio de conservación y educación ambiental que promueve la sostenibilidad”, subraya la entidad.

La iglesia de San Juan Bautista, construida en el siglo XVIII, es otro punto de interés debido a su valor histórico y arquitectónico.

La ciudad colombiana que es reconocida entre las mejores para caminar en el mundo; es considerada un destino de “innovación y arte”

Un cuarto sitio relevante es la reserva natural Paraíso Andino. Enclavada en un entorno de exuberante vegetación, es un refugio privilegiado para la flora y fauna de la región.

Este destino invita a los amantes de la naturaleza a sumergirse en un ecosistema vibrante, donde es posible observar una gran diversidad de especies.

Adicionalmente, el Cerro del Butulú es el sitio más alto del municipio. Su cima, alcanzable tras una caminata exigente, recompensa el esfuerzo con una vista impresionante que, en días despejados, permite divisar el Nevado del Ruiz en el horizonte.

Los principales eventos culturales del municipio son las fiestas en honor a San Juan Bautista y San Isidro Labrador, las cuales incluyen procesiones y ferias artesanales que atraen a visitantes cada año.