Entre el 21 y el 29 de marzo, el Oriente de Antioquia se convierte en escenario de uno de los festivales más importantes de turismo sostenible y aventura en Colombia.

El lugar del Atlántico donde la ciruela es protagonista vive su fiesta más dulce

Programación del Samaná Fest 2026: deportes, cultura y actividades

Más que un evento deportivo, el Samaná Fest es una plataforma de defensa ambiental.

El festival integra competencias de alto nivel como el Campeonato Mundial de Enduro Kayak, junto con actividades recreativas, conciertos y espacios comunitarios.

Esta mezcla ha permitido posicionarlo como uno de los encuentros más importantes del turismo de naturaleza en Colombia.

La agenda de 2026 está distribuida en varios días y escenarios naturales del Oriente antioqueño.

El evento arranca con competencias multideportivas que incluyen kayak, parapente, ciclismo y trail running en zonas como el río Santo Domingo, acompañadas de conciertos nocturnos y encuentros culturales.

Durante los siguientes días, los asistentes pueden participar en jornadas de rafting y kayak comunitario en ríos como el Verde y el Calderas, actividades pensadas tanto para expertos como para principiantes.

Uno de los momentos más esperados llega a mitad de semana con las clasificatorias en el río Cocorná.

Es la antesala de la gran maratón de aguas blancas en el río Samaná, considerada única en el mundo por su formato y nivel técnico.

El cierre incluye la final del campeonato en un cañón de alta dificultad, seguido de premiaciones y conciertos gratuitos.

También contará con actividades abiertas, como descensos colectivos por el río, lo que convierte al festival en una experiencia integral para visitantes.

Visitantes recorren senderos junto al río, disfrutando del paisaje y las actividades culturales que complementan las competencias deportivas. Foto: Foto: Instagram @samanafest

¿Cómo llegar al Samaná Fest?

El Samaná Fest se desarrolla en varios puntos del Oriente antioqueño, principalmente en municipios como Cocorná, San Carlos y zonas cercanas a Puerto Garza.

Estas áreas están ubicadas a unas dos horas de Medellín por la vía Medellín–Bogotá, uno de los principales corredores viales del departamento.

Desde la capital antioqueña, los asistentes pueden desplazarse por carretera hacia estos municipios y luego continuar hacia los puntos específicos del evento, muchos de ellos en entornos rurales y naturales.

La organización recomienda planear con anticipación el transporte y considerar opciones como camping o alojamiento rural, ya que varias actividades se realizan cerca del río y en zonas de difícil acceso.

El Samaná Fest no solo atrae a amantes de los deportes extremos, sino también a viajeros interesados en experiencias sostenibles.

Durante el evento, los asistentes pueden disfrutar de playas naturales, cascadas, senderismo y una oferta cultural que incluye música en vivo, ferias artesanales y gastronomía local.

Sopó se prepara para celebrar su segundo Festival del Queso, un evento con el que le dará la bienvenida a la Semana Santa

Además, el festival se ha consolidado como un símbolo de resistencia ambiental.

Cada edición refuerza el mensaje de proteger uno de los últimos corredores ecológicos que conectan ecosistemas clave en Colombia, desde el páramo hasta el río Magdalena.