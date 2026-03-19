Campeche, corregimiento de Baranoa, se prepara para recibir a visitantes de todo el departamento en la versión 38 del Festival de la Ciruela, del 20 al 23 de marzo.

La celebración, organizada por la Fundación del Festival de la Ciruela y respaldada por la Alcaldía de Baranoa y la Gobernación del Atlántico, busca impulsar la economía local mediante la promoción de los productos derivados de este icónico fruto.

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Festival de la Ciruela en Campeche

Durante cuatro días, locales y visitantes podrán degustar una gran variedad de productos elaborados a base de ciruela.

Los asistentes podrán degustar desde dulces tradicionales hasta innovadoras propuestas gastronómicas como salsas, vinos, yogures, galletas, mermeladas, vinagres y bebidas artesanales.

Esta diversidad refleja el talento de las hacedoras y emprendedores locales, quienes han convertido este fruto en símbolo de desarrollo económico.

El festival trasciende lo festivo y se consolida como motor de desarrollo.

La iniciativa promueve el emprendimiento, genera ingresos para las familias y posiciona a Campeche y Baranoa como referentes de gastronomía y turismo sostenible en el Atlántico.

En esta edición, además, se premiará el mejor producto innovador y la mejor bebida derivada de la ciruela, una iniciativa liderada por el alcalde Edinson Palma y la gestora social Julia Durán.

Incluirá incentivos económicos para los ganadores, ya que la apuesta busca estimular la creatividad y fortalecer las cadenas productivas en torno a este cultivo tradicional.

El festival trasciende lo festivo y se consolida como motor de desarrollo. La iniciativa promueve el emprendimiento, genera ingresos para las familias y posiciona a Campeche y Baranoa como referentes de gastronomía y turismo sostenible en el Atlántico.

El Festival de la Ciruela en Campeche reúne a decenas de hacedores y visitantes en torno a sabores tradicionales e innovadores que celebran este fruto insignia del Atlántico. Foto: OFICINA DE COMUNICACIONES ALCALDÍA DE BARANOA

Cultura, reinado y tradición en el Atlántico

El evento también contará con una variada agenda cultural que incluye el Reinado Intermunicipal de la Ciruela, en el que participarán 11 candidatas.

La representante anfitriona, Mariana Alarcón, será una de las protagonistas de la coronación prevista para el 22 de marzo en la Plazoleta de la Ciruela.

A la par, asociaciones comunitarias y organizaciones locales tendrán un papel clave en la dinámica del festival.

Entre ellas se encuentran colectivos de productores, víctimas del conflicto y gestores culturales, quienes no solo comercializarán sus productos, sino que también exhibirán artesanías y propuestas culturales que resaltan la tradición del territorio.

El crecimiento del festival ha sido sostenido desde sus inicios en 1988, cuando surgió como una feria para promover la cosecha de la ciruela.

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Hoy, más de tres décadas después, se proyecta como un evento que atrae a cientos de visitantes, dinamiza la economía y fortalece el tejido social.

Con el apoyo de las autoridades locales, el Instituto de Tránsito del Atlántico y la Policía de Carreteras, se implementarán medidas para garantizar la seguridad y la movilidad durante los días de celebración.

Así, se consolida un evento que no solo exalta el sabor de la ciruela, sino también el espíritu y la identidad de toda una comunidad.