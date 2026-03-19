El pueblo vallecaucano considerado como el mirador más lindo de la región; es patrimonio de Colombia y rico en café

El departamento del Valle de Cauca es un destino que destaca por sus contrastes naturales y culturales. Desde la energía vibrante de Cali, conocida como la capital mundial de la salsa, hasta paisajes montañosos, ríos y reservas naturales, este territorio ofrece experiencias para todo tipo de viajero.

El pueblo cafetero del Valle del Cauca con 450 años de historia, un mágico destino para una escapada de fin de semana

Es un destino estratégico para explorar atractivos como el Lago Calima, ideal para deportes acuáticos, o la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, uno de los principales centros de peregrinación del país, sin dejar de lado sus encantadores pueblos que tienen mucho que ofrecerles a los turistas.

Uno de esos lugares que debería estar en el radar de los turistas si tienen previsto viajar a este departamento es Sevilla, conocido como la ‘capital cafetera de Colombia’.

Sevilla es uno de los destinos para visitar en el Valle del Cauca. Foto: Wirman Ríos/El País

Está situado sobre la vertiente occidental de la Cordillera Central de los Andes y es considerado el mirador más hermoso del departamento, según información de la Gobernación.

Dada su ubicación estratégica, en medio de verdes montañas tupidas de cultivos plátano, yuca, fríjol y especialmente café, se divisa la amplitud y majestuosidad del valle geográfico del río Cauca.

Una de las particularidades de este destino cafetero es que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero (PCC), declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad en el año 2011, por lo que también es un patrimonio colombiano.

El municipio del Valle del Cauca que encanta con sus cultivos de café y lindos paisajes; es patrimonio de Colombia

Este es una tierra en la que muchos de sus habitantes viven de sus cultivos de café, conservando la cultura que gira alrededor de este grano, la arquitectura, el acento y los vehículos, entre otros muchos detalles que conforman el legado cafetero.

Según la información oficial, tomarse un “pintado” en el Café Casablanca es un boleto seguro para viajar en el tiempo, pues las paredes de este lugar están cubiertas de historia y de fotos de Carlos Gardel, el cantante y compositor de tangos argentino, que acompaña con sus canciones a los sevillanos.

Sevilla destaca por su belleza. Foto: Travel Valle del Cauca/API.

Ideal para los amantes de la naturaleza

Para quienes disfrutan de los planes de naturaleza, Sevilla les ofrece varios atractivos que vale la pena conocer. Por ejemplo, está el Páramo de la Yerbabuena, un lugar ideal para vivir una experiencia diferente entre frailejones que se esconden entre la neblina que en algunos momentos del día rodea a este municipio, al que se le conoce también como ‘el mirador del Valle’.

Igualmente, los viajeros pueden visitar el Ecoparque Pedagógico El Bosque que Camina que es ideal para los turistas de senderismo y avistamiento de aves, en donde se aprecia una amplia oferta de flora y fauna.

Dentro del Ecoparque también está el Museo Nacional de la Artesanía en Guadua, en donde se encuentran más de 200 obras artesanales fabricadas con este material parecido al bambú, pero de raíces colombianas.