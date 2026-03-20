El consejo infalible para planificar un viaje sin afectar las finanzas personales; ojo al dato

Para muchas personas, planificar un viaje sin poner en riesgo su estabilidad económica es una de sus principales preocupaciones a la hora de programar sus vacaciones. Sin embargo, expertos en finanzas personales coinciden en que existe un consejo infalible que marca la diferencia: definir un presupuesto realista antes de tomar cualquier decisión.

De acuerdo con el banco BBVA, el primer paso para planificar un viaje sin afectar las finanzas personales consiste en evaluar cuánto dinero se puede destinar al viaje sin comprometer los gastos mensuales y ahorros.

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Para ello, es fundamental considerar todos los costos posibles, como transporte, alojamiento, comidas y actividades que se planean realizar en el destino.

Este paso, aunque básico, suele pasarse por alto. Generalmente, la mayoría de los viajeros, emocionados por su nueva aventura, suelen elegir primero el destino, comprando tiquetes o haciendo la reserva del alojamiento sin tener claridad sobre cuánto pueden gastar en total.

Como consecuencia, en la mayoría de los casos, queda el endeudamiento o el uso excesivo de tarjetas de crédito, lo que termina afectando las finanzas personales a mediano y largo plazo.

Debido a esto, según los expertos, la clave está en establecer un monto máximo basado en los ingresos disponibles, los gastos fijos y la capacidad de ahorro. A partir de allí, se debe construir todo el viaje: destino, duración, tipo de hospedaje y actividades.

Planificar viajes con un presupuesto limitado sí es posible. Foto: Getty Images

De esta manera es posible tomar decisiones más conscientes y evitar gastos impulsivos. Además, otro aspecto fundamental es la planificación anticipada, ya que al reservar con tiempo no solo se amplían las opciones, sino que también abre la posibilidad de acceder a mejores precios en transporte y alojamiento.

Asimismo, contemplar un fondo para imprevistos resulta esencial, pues evita recurrir a créditos en situaciones inesperadas durante el viaje.

En este contexto, es esencial separar el dinero del viaje en una cuenta independiente o utilizar métodos de ahorro programado, lo cual además de ayudar a mantener el control, también reduce la tentación de gastar esos recursos en otros planes.

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Teniendo en cuenta esto, se podría decir que viajar no es sinónimo de perder el control financiero, sino más bien de establecer un orden con planificación adecuada y decisiones informadas para lograr disfrutar de nuevas experiencias sin comprometer la economía personal.

Para lograrlo, herramientas digitales como Skyscanner o Google Maps resultan ser de gran ayuda para optimizar los gastos, al facilitar la comparación de precios en vuelos y la organización de itinerarios.