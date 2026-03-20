A menos de dos horas de Medellín: así es una de las calles más populares y coloridas de Antioquia

Si se encuentra en Medellín o planea viajar en los próximos días y desea descubrir algunos de los sitios más emblemáticos del departamento de Antioquia, es conveniente tener en cuenta que la ciudad es el punto de partida perfecto para emprender recorridos mágicos, por lugares llenos de encanto.

A menos de dos horas de la capital antioqueña, por ejemplo, se encuentra una de las calles más populares y coloridas de Antioquia. Este atractivo sumerge a sus visitantes en un espectacular museo a cielo abierto, donde mosaicos hechos con recortes de piezas cerámicas adornan las fachadas de las casas y los locales comerciales.

Los encantos de la “capital cacaotera” del Huila, un pueblo que despierta curiosidad con su nombre y enamora con sus paisajes

Este sitio de interés que, además se ha convertido en uno de los más fotografiados del departamento, está situado a aproximadamente 44.6 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje de menos de dos horas hasta llegar al municipio de Carmen de Viboral.

Allí, en el corazón del pueblo, está situada la famosa “Calle de la Cerámica”, un corredor urbano que se destaca por su propuesta artística que mezcla tradición, identidad y turismo cultural.

Los coloridos mosaicos en cerámica que adoran las fachadas de sus construcciones se distinguen por representar elementos cotidianos, naturales y culturales del municipio, convirtiéndola en un atractivo visual único e imperdible para visitar en el oriente antioqueño.

Fachadas de El Carmen de Viboral en Antioquia Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de El Carmen de Viboral en Antioquia / API

Flores, maíz, hojas, tazas, platos y poemas de José Manuel Arango, están cuidadosamente plasmadas en las paredes, desde la carrera 31, entre calles 30 y 28, explica el medio local Oriente Antioqueño.

Este conjunto artístico no solo embellece el entorno, sino que también rinde homenaje a la tradición de los ceramistas carmelitanos en el principal corredor urbano del municipio, que cautiva no solo por su estética, sino por ser una parte representativa del comercio local.

De acuerdo con esta misma fuente, el proyecto fue liderado por el maestro José Ignacio Vélez en 2007 y, desde el principio, la iniciativa se concibió como una intervención de espacio público orientada a vincular la tradición cerámica con la vida cotidiana de los habitantes de El Carmen de Viboral.

El pueblo boyacense que lleva su nombre por similitud con paisajes italianos, un destino de páramos ideal para el ecoturismo

Por esta razón, cada pieza que compone esta exposición no solo adorna el paisaje, sino que cuenta una historia estrechamente ligada con la vida e historia de este encantador pueblo antioqueño, también conocido como la “cuna de la cerámica artesanal”.

El portal de turismo Antioquia es Mágica, describe esta calle como un espacio “realmente mágico”, en el que resulta imprescindible recorrer el Paseo del Ángel y capturar un recuerdo fotográfico.