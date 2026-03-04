Turismo

Desde Antioquia hasta Casanare: siete pueblos colombianos poco conocidos que enamoran por su belleza y diversidad

Además de cautivar con su biodiversidad, son destinos que destacan por su arquitectura, la calidez de su gente, artesanías, gastronomía y riqueza histórica.

Redacción Turismo
4 de marzo de 2026, 11:17 a. m.
Arcabuco, Boyacá / Concepción, Antioquia / Paz de Ariporo, Casanare
Arcabuco, Boyacá / Concepción, Antioquia / Paz de Ariporo, Casanare Foto: Cortesía - Facebook: Alcaldías Municipales de Arcabuco, Boyacá / Concepción, Antioquia / Paz de Ariporo, Casanare

Colombia cuenta con más de mil municipios distribuidos en sus diferentes regiones. Estos destinos se han convertido en rincones fascinantes para explorar y descubrir la riqueza histórica, natural, arquitectónica, gastronómica y cultural que refleja la esencia de cada departamento del país.

Algunos de esos pueblos, poco conocidos, que vale la pena descubrir por su belleza paisajística y su diversidad, son:

1. Concepción, Antioquia

Situado en el oriente antioqueño, a unos 64 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de aproximadamente 2 horas.

Concepcion
Concepción es uno de los destinos coloniales para visitar en Antioquia. Foto: Getty Images

2. Paz de Ariporo, Casanare

Al norte del departamento de Casanare, entre esteros y morichales, sabanas abiertas y mastrantales, se levanta el municipio de Paz de Ariporo, una tierra marcada por su historia, su gente y una cultura tradicional.

Rodeado por un hermoso paisaje y acompañado por el murmullo sereno de los ríos Río Ariporo, Río Muese y Río Guchiría, este destino emerge como un refugio natural que invita al descanso y a la contemplación, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de conectarse con la belleza de una región única.

Paz de Ariporo, Casanare.
Vista aérea del municipio Paz de Ariporo, Casanare. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, Casanare / API

3. El Cairo, Valle de Cauca

Localizado sobre las estribaciones de la Serranía de Los Paraguas, a 1.850 metros sobre el nivel del mar, se encuentra esta joya del Valle del Cauca, conocida por la belleza de su paisaje y oferta cultural.

A lo largo del año se celebran en el municipio las Fiestas del Retorno, las Fiestas de la Semana Cívica, las Fiestas del Campesino, las Fiestas de los Cachacos, entre otras, indica el portal de Paisaje Cultural Cafetero.

El Cairo, Valle del Cauca
El Cairo, en el Valle del Cauca, es uno de los municipios que hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero. Foto: Tomada del sitio Web: Paisaje Cultural Cafetero

4. Cucunubá, Cundinamarca

Un pueblo que parece detenido en el tiempo. Sus acalles empedradas y tejas de barro sumergen al turista en un viaje al pasado. Además, es un destino ideal para practicar actividades de aventura como rapel, caminatas y espeleología.

Está ubicado en la provincia de Ubaté, limitando al norte con los municipios de Ubaté y Lenguazaque; al sur con Suesca; por el oriente con Lenguazaque, Suesca y Chocontá; y por el occidente con Tausa, Sutatausa y Ubaté.

Cucunubá, Cundinamarca
Iglesia Divino Salvador de Cucunubá Foto: Cortesía - Alcaldía Municipal de Cucunubá Cundinamarca

5. Sincé, Sucre

Este municipio ha ganado popularidad por la celebración de las Fiestas Patronales de la Virgen del Socorro, las Fiestas en Corralejas y la Semana de la Sinceanidad.

En el marco de estas festividades se realizan desfiles, alboradas musicales, comparsas y más muestras artísticas que hablan de su cultura y costumbres.

Sincé, Sucre
Paseo de las Campanas Foto: Cortesía: Alcaldía de Sincé / API
6. Yaguará, Huila

Se encuentra a 49 kilómetros de Neiva, la capital del departamento. Entre sus atractivos imperdibles se destaca el Parque Ángel María Paredes, el Parque Central del municipio, el Parque Santa Bárbara y el Balneario El Tomo.

Charco El bejuco, Huila
Charco El Bejuco es uno de los atractivos en Yaguará, Huila. Foto: Alcaldía Municipal Yaguará/API.

7. Arcabuco, Boyacá

La vegetación de este municipio boyacense se distingue por sus extensos bosques de roble —considerado símbolo y leyenda de la región—, así como por la presencia de pinos y eucaliptos.

En las zonas de subpáramo predominan los arbustos, las hierbas y los pastos, dándole aún más vida a su paisaje. señala la Alcaldía Municipal.

Arcabuco, Boyacá
Panorámica del municipio de Arcabuco, Boyacá Foto: Créditos: Facebook - Alcaldía de Arcabuco, Boyacá / API

