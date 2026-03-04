Desde Antioquia hasta Casanare: siete pueblos colombianos poco conocidos que enamoran por su belleza y diversidad

Colombia cuenta con más de mil municipios distribuidos en sus diferentes regiones. Estos destinos se han convertido en rincones fascinantes para explorar y descubrir la riqueza histórica, natural, arquitectónica, gastronómica y cultural que refleja la esencia de cada departamento del país.

Algunos de esos pueblos, poco conocidos, que vale la pena descubrir por su belleza paisajística y su diversidad, son:

1. Concepción, Antioquia

Situado en el oriente antioqueño, a unos 64 kilómetros de Medellín, lo que representa un viaje por carretera de aproximadamente 2 horas.

Este pueblo, también conocido como “la Concha”, es un lugar que cautiva gracias a su arquitectura tradicional representada en sus casas, balcones coloniales y sus calles empedradas. Ese valor patrimonial le valió el reconocimiento como Patrimonio Cultural e Histórico de la Nación desde 1999, señala el portal de turismo Antioquia es Mágica.

2. Paz de Ariporo, Casanare

Al norte del departamento de Casanare, entre esteros y morichales, sabanas abiertas y mastrantales, se levanta el municipio de Paz de Ariporo, una tierra marcada por su historia, su gente y una cultura tradicional.

Rodeado por un hermoso paisaje y acompañado por el murmullo sereno de los ríos Río Ariporo, Río Muese y Río Guchiría, este destino emerge como un refugio natural que invita al descanso y a la contemplación, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de conectarse con la belleza de una región única.

3. El Cairo, Valle de Cauca

Localizado sobre las estribaciones de la Serranía de Los Paraguas, a 1.850 metros sobre el nivel del mar, se encuentra esta joya del Valle del Cauca, conocida por la belleza de su paisaje y oferta cultural.

A lo largo del año se celebran en el municipio las Fiestas del Retorno, las Fiestas de la Semana Cívica, las Fiestas del Campesino, las Fiestas de los Cachacos, entre otras, indica el portal de Paisaje Cultural Cafetero.

4. Cucunubá, Cundinamarca

Un pueblo que parece detenido en el tiempo. Sus acalles empedradas y tejas de barro sumergen al turista en un viaje al pasado. Además, es un destino ideal para practicar actividades de aventura como rapel, caminatas y espeleología.

Está ubicado en la provincia de Ubaté, limitando al norte con los municipios de Ubaté y Lenguazaque; al sur con Suesca; por el oriente con Lenguazaque, Suesca y Chocontá; y por el occidente con Tausa, Sutatausa y Ubaté.

5. Sincé, Sucre

Este municipio ha ganado popularidad por la celebración de las Fiestas Patronales de la Virgen del Socorro, las Fiestas en Corralejas y la Semana de la Sinceanidad.

En el marco de estas festividades se realizan desfiles, alboradas musicales, comparsas y más muestras artísticas que hablan de su cultura y costumbres.

6. Yaguará, Huila

Se encuentra a 49 kilómetros de Neiva, la capital del departamento. Entre sus atractivos imperdibles se destaca el Parque Ángel María Paredes, el Parque Central del municipio, el Parque Santa Bárbara y el Balneario El Tomo.

7. Arcabuco, Boyacá

La vegetación de este municipio boyacense se distingue por sus extensos bosques de roble —considerado símbolo y leyenda de la región—, así como por la presencia de pinos y eucaliptos.

En las zonas de subpáramo predominan los arbustos, las hierbas y los pastos, dándole aún más vida a su paisaje. señala la Alcaldía Municipal.