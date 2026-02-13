El pueblo del Casanare que antes era conocido como ‘La Fragua’, un rincón de hermosos paisajes y balnearios naturales

Colombia sigue consolidándose como uno de los destinos más fascinantes para explorar en América Latina, gracias a la diversidad de sus paisajes y la riqueza de sus pueblos, conocidos internacionalmente por su combinación de historia, cultura y naturaleza en cada rincón.

Uno de esos pueblos colombianos que sobresale en el mapa turístico por sus hermosos paisajes y escenarios de ensueño para descansar y divertirse es Paz de Ariporo, conocido antiguamente como ‘La Fragua’.

Esta población, considerada como uno de los municipios más extensos de Colombia, con una extensión aproximada de 13.800 kilómetros cuadrados, se encuentra ubicada al norte del departamento del Casanare, a unos 90 kilómetros de Yopal, lo que representa un viaje de menos de dos horas por carretera, de acuerdo con Google Maps.

Entre esteros, morichales y vastas sabanas, se presenta como un destino que cautiva con su combinación de historia, cultura tradicional y paisajes de impresionante belleza. Sus ríos Ariporo, Muese y Guchiría hacen parte de sus atractivos más valorados, invitando a los visitantes a relajarse y disfrutar de la calma que solo esta región puede ofrecer.

Limita al norte con el municipio de Hato Corozal, al este con los departamentos de Arauca y Vichada, al sur con el municipio de Trinidad y al oeste con los municipios de Pore y Támara.

Vista aérea del municipio Paz de Ariporo, Casanare. Foto: Crédito: Alcaldía Municipal de Paz de Ariporo, Casanare / API

Con un clima cálido que promedia 27 °C y una población cercana a 33.446 habitantes distribuidos en 54 veredas y cinco corregimientos, según datos registrados en la página de la Alcaldía Municipal, Paz de Ariporo se presenta como un lugar donde la tradición llanera se vive en cada rincón.

Sus habitantes destacan por su amabilidad, espontaneidad y orgullo de su cultura, reflejada en el joropo, el arpa, la mamona y la artesanía típica que es parte fundamental de su identidad.

Entre los sitios de interés más recomendados para visitar en este municipio, se destacan sus balnearios naturales y restaurantes que mezclan gastronomía criolla con la calidez de la comunidad. Para complementar la experiencia, los visitantes encuentran una amplia variedad de hoteles y cabañas ideales para desconectarse y sentir la magia del entorno que las rodea.

Paz de Ariporo alberga lagos, ríos y esteros que conviven con chigüiros y garzas, mientras sus extensas sabanas y cultivos de arroz, papaya, yuca y plátano muestran la riqueza agrícola y ganadera de la región.

Un plan imprescindible durante la visita es detenerse a disfrutar de un amanecer o atardecer, dejando que el canto de las aves y el suave murmullo de los ríos transformen el momento en una experiencia única, inolvidable y profundamente llanera.