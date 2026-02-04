Turismo

Así es el pueblo de Casanare, con nombre de alimento, que sorprende con monumentos icónicos y lagunas llenas de encanto

Este municipio, ubicado a orillas del río Cusiana, sobresale en el mapa turístico como un destino de gran belleza, tradición folclórica y un ambiente de paz.

4 de febrero de 2026
Colombia no solo enamora a los viajeros por su diversidad natural y cultural, sino también por la riqueza y peculiaridad de sus diferentes destinos, entre ellos pueblos y corregimientos con nombres que despiertan la curiosidad de muchos por su relación con otros destinos nacionales e internacionales, animales, personajes emblemáticos e, incluso, alimentos.

Un ejemplo claro de ello es Maní, un encantador municipio ubicado a orillas del río Cusiana en el departamento de Casanare. Este pueblito criollo sobresale en el mapa turístico como un destino de gran belleza, tradición folclórica y un ambiente de paz, ideal para vivir nuevas experiencias y crear recuerdos inolvidables.

A estos encantos propios del territorio, se suma la calidez de su gente y la autenticidad de sus tradiciones que conquistan a sus visitantes desde el primer momento. Reconocido como la ‘capital turística, exótica y alegre del Casanare’, este municipio llanero deslumbra gracias a su profunda riqueza cultural, convirtiéndose en uno de los grandes referentes turísticos de la Orinoquía colombiana.

Entre calles tranquilas, un ambiente acogedor y la inmensidad de las sabanas, Maní se revela como un verdadero paraíso para quienes buscan descanso, naturaleza y experiencias genuinas en la tierra de la bandola.

Explorar este hermoso rincón del Casanare es dejarse envolver por atardeceres multicolores, sabanas verdes que se funden con el horizonte y una sorprendente diversidad de aves que, con su canto, realzan la belleza de los paisajes que distinguen estas extensas tierras llaneras.

El encanto natural de Maní, según destaca la Alcaldía Municipal en su sitio web, es inigualable, pues es un destino rodeado por caños, lagunas y cuatro ríos — Charte, Unete, Meta y Cusiana — que conforman escenarios ideales para la contemplación, el baño y el disfrute de la tranquilidad que solo el Llano puede ofrecer.

De igual forma, indica que entre los múltiples atractivos que hacen único al municipio se destacan: la Laguna de Pupúre, situada a 45 kilómetros del casco urbano de Maní, en la Vereda Campanero; los esteros de Santa Bárbara y Tres Moriches, y las playas del río Cusiana.

También está la Laguna Bocachico, A tan solo 13 kilómetros del casco urbano de Maní, uno de los escenarios naturales más apreciados para el turismo en la región, considerado una reserva de vida que actúa como un jagüey natural y una despensa ecológica que sustenta múltiples especies.

Aparte de su encanto natural, celebraciones emblemáticas como la Feria Ganadera y Exposición Equina, y el Festival Internacional Pedro Flórez de la Bandola Criolla, son eventos que llenan de música, tradición y alegría este destino imperdible del Casanare, ofreciendo a sus visitantes actividades com​o coleo, cabalgata, motocross, carrozas, balleneras y verbenas populares.

Maní, Casanare

Así es el pueblo de Casanare, con nombre de alimento, que sorprende con monumentos icónicos y lagunas llenas de encanto

