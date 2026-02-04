Turismo

Los planes de Tuluá para convertirse en destino turístico local y regional; así se transforma el llamado ‘corazón del Valle’

Este destino es ideal para los amantes de la naturaleza.

Redacción Turismo
4 de febrero de 2026, 4:14 p. m.
Este municipio es especial para el turismo de naturaleza en el Valle del Cauca. Foto: Luis Angel Murcia

Ubicado en el centro-norte del departamento del Valle, Tuluá es uno de los municipios que esconde una gran riqueza natural, cultural y gastronómica que conquista a quienes se atreven a descubrirlo.

El portal Visit Valle Travel indica que en este destino los viajeros no se encuentran con playas caribeñas ni rascacielos modernos, pero sí con una autenticidad que se refleja en sus calles, parques y montañas.

Se trata de un destino cálido, agradable y con planes para todos los gustos: desde ecoturismo y deportes extremos hasta historia, gastronomía y cultura popular. Ahora, el gobierno del departamento trabaja en su transformación con proyectos que combinan turismo, recreación y generación de empleo.

Uno de los lugares escogidos para este proyecto es el Lago de Chilicote, un humedal que se convertirá en un ecoparque urbano, al tiempo que se avanzará en la primera etapa del Mirador Cruz del Picacho, en el cerro que lleva el mismo nombre.

Tuluá
Este municipio vallecaucano tiene varios atractivos para los viajeros. Foto: Gobernación del Valle del Cauca/API.

Este humedal es uno de los más emblemáticos de esta ciudad vallecaucana y se le reconoce por su valor ambiental, su riqueza en flora y fauna, y por ser escenario de leyendas, anécdotas y encuentros familiares.

El objetivo: consolidar el municipio como un destino turístico de referencia, beneficiando a residentes y prestadores de servicios locales, de acuerdo con la información oficial.

Para tal fin, la Gobernación aporta más de $8.000 millones. Con esto se generarán más de 300 empleos directos y un impacto en más de 200.000 personas, según afirmó Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo.

Así es uno de los municipios más pequeños del Valle del Cauca, un acogedor destino de bellos paisajes y miradores

En el marco de este plan, el Lago de Chilicote ofrecerá senderos accesibles, miradores de aves y espacios familiares, promoviendo la conexión con la naturaleza y fortaleciendo la economía local. Sin embargo, esto no afectará las actividades tradicionales que allí se realizan, como es el caso de la pesca.

Esta iniciativa hace parte de la estrategia de desarrollo turístico y social del Valle del Cauca, generando empleo, fortaleciendo la infraestructura y ofreciendo espacios protegidos y sostenibles para el disfrute de la comunidad y los visitantes, precisa información de la Gobernación.

TULUA
Tuluá, un imperdible para visitar en el Valle del Cauca. Foto: Luis Angel Murcia

¿Qué se puede hacer en Tuluá?

Se dice que Tuluá es un destino que cuenta con una buena infraestructura para atender al visitante y por ello los viajeros encuentran hoteles, alojamientos rurales, camping, fincas y casas campestres en las que pueden pasar unos días de descanso en medio de un ambiente tranquilo.

En el casco urbano, los viajeros pueden apreciar la arquitectura del Palacio Municipal y el Palacio de Justicia, al igual que la Parroquia de San Bartolomé, que está ubicada a un lado del parque principal.

En las afueras, está el Parque de la Guadua Guillermo Ponce de León París, un espacio perfecto para quienes quieren disfrutar de la naturaleza del lugar.

Tuluá cuenta, además, con el Museo Vial Internacional Bernal Esquivel, ubicado a lo largo del río Tuluá, donde se aprecian obras de diversos artistas de talla internacional.

