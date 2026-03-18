Estos son los encantos del pueblo de Boyacá cuyo nombre significa “quebrada de monte”, un destino con historia y tradición

Boyacá es uno de los destinos turísticos más completos y auténticos de Colombia. Combina historia, paisajes naturales, cultura campesina y pueblos muy bien conservados.

Uno de ellos es Santa Sofía, ubicado a 52 kilómetros de Tunja.

De acuerdo con el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr Boyacá), esta población fue fundada el 10 de enero de 1819 con el nombre de Guatoque, que significa “quebrada de monte”, en lengua indígena.

Luego, en 1906, el nombre fue cambiado por el entonces presidente Rafael Reyes Prieto a Santa Sofía, en honor a su esposa Sofía Angulo y en respuesta a la supuesta confusión que había entre los nombres Guatoque y Guatoca.

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó Tobasía, un acogedor de destino con historia y tradición

El municipio tiene la particularidad de que fue cambiado de su lugar original y aún se pueden observar sus ruinas.

“Santa Sofía está localizado en el flanco occidental de la cordillera Oriental. Y debido a la ubicación geográfica de sus tierras, posee pisos térmicos fríos. Las condiciones físicas y climáticas del área permiten llevar a cabo actividades agrícolas y ganaderas. Su principal río es el Moniquirá, el cual surte de agua al río Sutamarchán”, destaca Situr sobre la geografía del municipio.

El municipio de Santa Sofía acaba de lanzar su marca turística. Foto: Cortesía: Alcaldía de Santa Sofía.

Atractivos

Santa Sofía es reconocido como la capital nacional de la curuba, fruto cultivado desde épocas precolombinas. Otros productos que se cultivan en su territorio son la fresa, la frambuesa, la papa, el maíz, la arveja, el frijol, la yuca y la batata.

Entre sus principales atractivos se encuentran los siguientes: “el Paso del Ángel, un paraje rural sobre el río Moniquirá; el Hoyo de La Romera, lugar donde, según la leyenda, se arrojaba a las mujeres infieles arrastrándolas de los cabellos; las cuevas de los Indios y de Las Chapas, que servían como templos y túneles para los indígenas; la cascada del Hayal, lugar donde los muiscas se escondían de los españoles; la piedra movible y los petroglifos de El Salitre, donde se encuentran numerosos grabados prehispánicos; la parroquia colonial Santa Rosa de Lima, que data de 1771; y el convento y monasterio de Santo Ecce Homo, lugar de evangelización y retiros espirituales”.

El pueblo de Boyacá que en el pasado se llamó Tobasía, un acogedor de destino con historia y tradición

Adicionalmente, se destaca que en el Alto de Mazamorral, sitio de encuentro entre Santa Sofía, Moniquirá y Puente Nacional, se encuentra un obelisco que hace alusión a la Guerra de los Mil Días.

Finalmente, entre las principales festividades del municipio se destacan las ferias y fiestas en honor a Santa Rosa de Lima, la feria equina y bovina, y el reinado y concurso de la curuba.