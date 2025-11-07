Luis Andrés Colmenares era un estudiante de economía e ingeniería civil que falleció el 31 de octubre de 2010, su cuerpo fue encontrado sin vida dentro de uno de los túneles del Parque El Virrey de la ciudad de Bogotá, luego de haber salido de fiesta para celebrar Halloween en compañía de amigos y compañeros de la Universidad de los Andes.

La muerte del joven, que se dio en extrañas circunstancias, generó una ola de comentarios que todavía siguen surgiendo, pues 15 años después de lo sucedido, el caso sigue en investigación para identificar a los responsables y conocer cómo realmente acontecieron los hechos.

Papá de Luis Andrés Colmenares da alentadora noticia sobre caso

En una entrevista para Bajo la sospecha, pódcast de Pulzo, Alonso y Jorge Colmenares, padre y hermano de Luis Andrés, se pronunciaron sobre el caso, revelaron detalles de cómo ha avanzado el proceso y la expectativa a la que se encuentran.

“Estamos a la espera, se pueden dar cuenta de la lucha como familia tenemos, por la verdad y justicia. Llegamos al máximo órgano que es la Corte Suprema de Justicia, que toma solo decisiones en los casos que cree es necesario. Estamos a la espera que nos citen para darnos el fallo”, comentaron.

Laura Moreno y Jessy Quintero han sido las jóvenes más nombradas en este caso y, aunque quedaron en libertad y fueron absueltas de los cargos de homicidio en primera instancia, recientemente se presentó un recurso de casación. Y Luis Alonso aseguró que esa decisión de dejarlas libres se debió a “omisión de pruebas” que se presentaron en los tribunales y por eso esperaba que en esta ocasión se conociera dicha situación.

Luis Andrés Colmenares y su papá Luis Alonso Colmenares. | Foto: Cuenta en X @lcolmenaresr y SEMANA, respectivamente.

“Uno debe ser respetuoso de las instituciones. Tengo una esperanza que la Corte haya asumido esta casación para que pueda ver lo que los jueces omitieron. Hay pruebas suficientes y uno tiene claro que hay algún tipo de responsabilidad, pues los operadores judiciales omitieron pruebas, aun cuando se sabía que había un muerto”, agregó en el programa en el cual fue entrevistado.

Por el momento, se conoce que el caso sigue en investigación y se espera la respuesta de la Corte de Suprema de Justicia, pues ya se realizó una audiencia en la que las partes involucradas presentaron sus argumentos.

Decisión que tomó el padre de Andrés Colmenares tras 15 años de su muerte

En una conversación con el mismo medio, el padre del joven fallecido tomó la decisión de perdonar a los implicados y confiar en su religión para obtener paz y tranquilidad en medio del dolor que les generó la situación.