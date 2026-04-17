Jaime Granados revela detalles de la vida actual de Laura Moreno y Jessy Quintero: “Lo único que puedo contar”

Jaime Granados, abogado de Laura Moreno, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, el reconocido jurista habló de la absolución de su defendida tras el mediático caso del 31 de octubre de 2010, cuando Laura Moreno, Carlos Cárdenas, Jessy Quintero y Luis Andrés Colmenares salieron a la fiesta de Halloween, en el norte de Bogotá, y este último terminó muerto. Hasta ahora, 16 años después, no hay certeza respecto a lo ocurrido, aunque la justicia determinó librar de culpa a Laura Moreno. Situaciones similares habían ocurrido con Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, quienes quedaron libres de responsabilidad a la luz de la justicia.

En el marco de la entrevista, el abogado Jaime Granados habló del presente de Laura Moreno y Jessy Quintero, lejos del foco mediático tras lo ocurrido. “Respetando la privacidad de sus vidas, que tienen todo el derecho, todo lo que han sufrido, lo único que puedo contar es que tuvieron que irse del país un tiempo, abandonar sus estudios en la Universidad de los Andes, unas niñas de 20 años, apenas, comenzando la vida”, dijo, inicialmente.

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“Jessy Quintero, finalmente, decidió hacer su vida fuera de Colombia. Laura Moreno regresó a Colombia, terminó sus estudios con una gran resiliencia, con una gran valentía, se casó en Colombia, no se casó en el exterior, y sigue adelante con su vida trabajando, obviamente alejada del foco de los medios, tratando de recuperar el tiempo perdido, que difícilmente se podrá lograr. Pero, sobre todo, tranquila porque la justicia se abrió caso, se abrió camino, se determinó y despejó, si había alguna duda, sobre su inocencia”, agregó Granados.

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En cuanto a Carlos Cárdenas, absuelto también, dijo que no tiene conocimiento de lo que ha sido su vida tras 16 años de este caso y tras considerar que fue injustamente procesado y puesto en el foco de la opinión pública, tal cual sucedió con Laura Moreno y Jessy Quintero.

“La situación del joven Carlos Cárdenas también es dramática. Había sostenido una relación de varios años con Laura y ella llevaba un mes conociéndose con Luis Andrés. El joven Carlos Cárdenas, que ya no tiene ninguna relación con Laura Moreno, termina injustamente involucrado por un falso testigo. Y su defensa, que la tuvo el doctor Mario Iguarán (exfiscal general de la Nación), logró demostrar que eso fue falso, que fue un falso testigo. Y él fue exonerado. Después de su absolución no tengo ninguna noticia sobre él”, agregó, al señalar que Jessy Quintero y Laura Moreno se conocieron el día de la fiesta, no eran amigas, y la vida las unió por cuenta de este caso.

Vea la entrevista completa con el abogado Jaime Granados:

De Laura Moreno se ha conocido muy poco tras el mediático caso que vivió en 2010. En algún momento se conocieron fotos de ella en Italia, también en un aeropuerto. Y las más recientes fueron las de su boda, aparentemente en Villa de Leyva. Luego de esto, hicieron eco en Colombia de imágenes suyas, junto a Jessy Quintero, en Europa, específicamente en España, en 2024.

Laura Moreno habló con SEMANA el 24 de febrero de 2017 sobre su vida personal tras lo acontecido en el parque El Virrey, en Bogotá, el 31 de octubre de 2010. Y habló de cómo vive en medio de la exposición mediática que la marcó para siempre.

“Yo siempre tuve fe en Dios, por encima de todo. Siempre he estado tranquila de que todo iba a salir bien, pero obviamente sí existen momentos en que uno piensa eso, sobre todo por lo que se dio en los medios. Pensaba que los medios y la sociedad que me echan la culpa podrían llegar a influir en la decisión de un juez; fue una posibilidad que llegué a pensar y a discutir con el equipo de defensa. Pero también tuve fe en que Dios me llevaría por el camino de la justicia, y además sabía que tenía un equipo de defensa maravilloso”, señaló.

“Uno no sabe cómo pueden reaccionar las personas en la calle, se siente miedo de muchas cosas; uno teme que puede pasar algo más grave que un insulto. Porque este caso se ha desarrollado de una manera pasional más que racional. Las personas son demasiado apasionadas y, la verdad, hay momentos en que temo por mi vida y por lo que pueda pasar conmigo. En la calle uno escucha comentarios bastante desagradables de personas que realmente están apasionadas con el tema, comentarios bastante fuertes. Y en las redes sociales lo que siempre he sabido es que me han insultado, han querido mi muerte, “venganza”, y todo eso genera miedo", agregó.