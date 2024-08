Jaime Lombana revela por qué pidió revivir el caso Colmenares: “Algo que no se ha investigado”

El caso Colmenares se registró el 31 de octubre de 2010, cuando los jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes salieron de fiesta, disfrazados, a la Zona Rosa de Bogotá, y Colmenares terminó muerto. El caso no se ha esclarecido, tuvo un gran efecto mediático y hasta motivó una serie. La pregunta que muchas personas se hacen es por qué, desde el ámbito jurídico, se busca revivir este caso.

El abogado Jaime Lombana, representante de la familia Colmenares, dijo que espera que la Corte Suprema le dé trámite a su demanda de casación. “No es correcto que una sentencia del Tribunal afirme que Luis Andrés fue asesinado violentamente, con pluralidad de golpes, y otra decisión del mismo Tribunal diga que la muerte está por establecer”, señaló el jurista. “ Y nadie ha dicho que Laura Moreno haya matado a Luis Andrés Colmenares, que ella haya realizado una acción para matarlo, pero ella sabe quién lo mató y ese delito no ha prescrito”, agregó.

“A Luis Andrés lo asesinaron, lo asesinaron brutalmente y colocaron el cuerpo con vida en el caño. Eso significará que tiene que abrir una línea de investigación contra la persona que, probablemente, lo mató. Que la Corte pueda ordenar una línea de investigación a la Fiscalía para continuar algo que no se ha investigado y algo que no se imputó y no se acusó por falencias de la Fiscalía en ese momento”, aseveró el abogado Jaime Lombana. “Si la Corte casa la sentencia que dice que la muerte está por establecer y que dice que fue un accidente y apoya una tesis en la sentencia de Laura y Jessy, que dice que probablemente fue un resbalón o que se tiró, lo cual es totalmente absurdo y contraevidente por la pluralidad de fracturas que tenía Luis Andrés, si la Corte casa, tiene que abrir una nueva línea de investigación y, por supuesto, tiene que llamar a Laura Moreno a decir si ella sabe quién lo mató. Ella sabe y vio quién lo mató”, agregó Lombana.