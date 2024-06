Luis Alonso Colmenares revela la historia poco conocida de la ropa de Luis Andrés Colmenares: “nosotros qué íbamos a saber de eso”

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, habló con SEMANA. Esto por cuenta del caso de su hijo, que fue revivido en instancias judiciales. La Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de casación que interpuso el abogado Jaime Lombana, defensa de la familia Colmenares, contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió el 21 de febrero de 2017 a Laura Moreno y Jessy Quintero, mencionadas en el proceso por la muerte de Luis Andrés Colmenares.

La decisión del alto tribunal fue admitir “las demandas de casación presentadas por la representación de víctimas y el Ministerio Público, contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, entre otras determinaciones, confirmó la sentencia absolutoria proferida el 21 de febrero de 2017 por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, en favor de Laura Moreno y Jessy Quintero”.

El caso Colmenares se registró el 31 de octubre de 2010, cuando los jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes salieron de fiesta, disfrazados, a la Zona Rosa, de Bogotá, y Colmenares terminó muerto. El caso no se ha esclarecido, tuvo un gran efecto mediático y hasta motivó una serie.

Dado que el caso revivió, Luis Alonso Colmenares, padre del joven fallecido Luis Andrés Colmenares, habló con SEMANA. En el marco de la entrevista, él hizo énfasis en un elemento que, 14 años después, él sigue considerando sospechoso.

“Que se hubiera perdido la ropa de Luis en Medicina Legal. ¿Cómo así que este irresponsable director que tuvo Medicina Legal, este señor Valdés (Carlos Eduardo Valdés), nunca dio explicaciones de por qué se perdieron las ropas de Luis? ¿Por qué, si dice la necropsia que la muerte es violenta, los procedimientos así lo establecen, por qué no pusieron la ropa en cadena de custodia, por qué la desaparecieron?”, aseguró Luis Alonso Colmenares.

“¿Quién la desapareció? De esos nos hizo caer en cuenta el doctor Emilio Yunis, cuando acudimos a él como genetista para que nos ayudara. Y él lo primero que hace es solicitar la ropa, nos hace caer en cuenta. Nosotros qué íbamos a saber de eso si nosotros en mi familia no estábamos acostumbrados a que hubiera un muerto cada cierto tiempo. Esta es la primera muerte que ocurre y de una forma tan trágica”, agregó.

Vea la entrevista completa con Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares:

De acuerdo con Luis Alonso Colmenares, Medicina Legal señaló en su momento que el cráneo de su hijo tenía dos lesiones y la exhumación daba cuenta de siete lesiones. “A Luis le dieron golpes hasta que se saciaron en él”, sostuvo.

Así las cosas, explicó Luis Alonso Colmenares, el 8 de agosto próximo el abogado Jaime Lombana deberá exponer ante la Corte Suprema de Justicia los motivos por los cuales pide revisar la decisión tomada en 2017.

Para ello, explicó, la corporación le dio 10 minutos. Colmenares también señaló que el abogado Jaime Lombana no tiene remuneración económica, ha hecho desde siempre el trabajo por convicción y como padre de familia.

A su juicio, “estas dos mujeres saben lo que pasó”, refiriéndose a Laura Moreno y Jessy Quintero. “Por convicción, por la fe que profeso, yo creo en las instituciones. Aquí los que me han fallado son los operadores judiciales, pero soy un convencido de las instituciones como demócrata que soy. Creo en la justicia. Los que me han fallado son los operadores judiciales”, expresó.

Luis Andrés Colmenares falleció en confusos hechos presentados en la noche del 31 de octubre de 2010 en Bogotá. | Foto: Elpaís.com.co / Colprensa

Colmenares, quien también es abogado, dijo que sabía que la casación tenía que darse. “Hay que esperar que en esta ocasión en la Corte la situación se resuelva y quede claro lo que no vieron los jueces las veces anteriores. Tengo fe de que la justicia verá la realidad. Tengo fe de que antes de morirme habrá justicia”, manifestó.

Al margen de la investigación, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, también en entrevista con SEMANA, aseguró que nunca tuvo buenas sensaciones al ver a su hijo vestido de diablo. “A mí casi no me gusta hablar de esas cosas, porque muchas veces me han tildado de loca y bruja. Son cosas que uno no se explica, pero Luis Andrés me dijo en el garaje que olía a flor de muerto. En La Guajira, cuando se habla de eso, es que viene una tragedia. Nunca pensé que fuera verdad ese dicho”, precisó inicialmente.

Pese a que tenía pensado otro disfraz, Oneida señaló que su hijo decidió asistir a la reunión vestido como un diablo, algo con lo que nunca estuvo de acuerdo. Además, afirmó que antes de irse le pidió al hermano que la cuidara mucho.

“Yo sentí mucho rechazo a ese disfraz, yo sentía que algo iba a pasar. Él inicialmente no se iba a poner el disfraz de diablo, él se iba a disfrazar de árabe, como el del Arroz Roa. Cuando él salió vestido de diablo, yo me quise enloquecer. Pero él me dijo que llevaba a Dios en el corazón y con eso se fue”, agregó.