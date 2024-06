Caso Colmenares revivió: “El carro de Laura Moreno era negro, como si llegara el demonio a mi casa”

La Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de casación que interpuso el abogado Jaime Lombana, defensa de la familia Colmenares, contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que absolvió el pasado 21 de febrero de 2017 a Laura Moreno y Jessy Quintero, implicadas en la muerte de Luis Andrés Colmenares, por duda razonable.

La decisión del alto tribunal fue admitir ”las demandas de casación presentadas por la representación de víctimas y el Ministerio Público, contra la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá que, entre otras determinaciones, confirmó la sentencia absolutoria proferida el 21 de febrero de 2017 por el Juzgado 11 Penal del Circuito de Conocimiento de esta ciudad, en favor de Laura Moreno y Jessy Quintero”.

El caso Colmenares se registró el 31 de octubre de 2010, cuando los jóvenes estudiantes de la Universidad de los Andes salieron de fiesta, disfrazados, a la Zona Rosa, de Bogotá, y Colmenares terminó muerto. El caso no se ha esclarecido, tuvo un gran efecto mediático y hasta motivó una serie.

El 5 de octubre de 2023, Oneida Escobar, madre de Luis Andrés Colmenares, habló con Vicky en SEMANA. Tras recordar que el caso lo conoció la opinión pública por un sueño que ella tuvo, volvió a hablar de las sensaciones que tuvo cuando supo que Laura Moreno estaba saliendo con su hijo. A su modo de ver, Dios le estaba avisando que algo estaba por suceder y ella no lo acató.

“Yo sentí en mi corazón algo extraño en ella. Yo no hablé con ella, pero una de mamá es chismosa, en ese momento estaba operada y, desde el segundo piso, alcanzaba a mirar a Laura. No sé, sentí algo en mi corazón que me decía que esa no era la mujer para Luis Andrés. No me gustaba su carro. Cuando ella llegaba en el carro, yo lo sentía como algo terrible. El carro era negro, como si llegara el demonio a mi casa. Uno lo siente en su corazón de mamá, no me gustó Laura”, manifestó la madre de Colmenares, quien publicó un libro, el 18 de octubre de 2023 en Bogotá, titulado Mi viacrucis.

Vea aquí sus declaraciones:

En el marco de la presentación del libro, que da cuenta de lo que ella vivió con esta tragedia y que llegó a ser muy mediática entre los colombianos, con los entonces jóvenes Laura Moreno, Jessy Quintero y Carlos Cárdenas, mencionados en el proceso, Escobar mencionó cómo, al parecer, tuvo señales divinas respecto a que algo estaba por suceder.

Por ejemplo, aseveró que su hijo se disfrazara de diablo, que su amiga y pretendiente Laura Moreno llegara a casa en un carro negro. “Dios me estaba avisando de la muerte de mi hijo y no me di cuenta”, aseguró.

“Una mamá como que no ve a la mujer para sus hijos. Y yo siempre les veía los defectos: ‘esa no me gusta porque tiene las orejas grandes’, ‘esa no me gusta porque no tiene cola’. Y como yo les decía a ellos siempre, yo oraba por la esposa o la novia que Luis Andrés iba a tener. Todavía estaba joven, apenas estaba comenzando su vida y ese era el motivo por el que yo le alejaba siempre las novias”, contó.

Al margen de su entrevista, en el capítulo 1 del libro Mi viacrucis, Oneida Escobar relató que, cierto día, su hijo le dijo que sentía un olor a muerte. Algo que dijo la impactó en aquel entonces. “Son cosas que uno no se explica. Jorge estaba manejando, sacando el carro, y él –Luis Andrés– (se) quedó conmigo en (el) garaje y me dice: ‘mami, huele a flor de muerte’. Yo me persigno porque de verdad, en La Guajira, por allá se escucha que cuando se habla que huele a flor de muerto siempre es una tragedia que viene”, contó Escobar.

La entrevista completa con Oneida Escobar: