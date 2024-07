Jorge Colmenares sobre foto de Laura Moreno y Jessy Quintero en Madrid: “Mi hermano también tenía derecho a conocer el mundo”

“Muchos me han preguntado sobre la vida de Laura y de Jessy. Pues bien, hoy me envían esta foto de ellas dos, quizás hablando en Madrid, curiosamente a pocas semanas de la audiencia en la Corte Suprema de Justicia. ¿Coincidencia? Qué ironía, mi hermano también tenía derecho a conocer el mundo y a rehacer su vida”, comentó Jorge a través de la red social X .

El fallo en segunda instancia, que se dio en el año 2021, explicaba que “la situación planteada a lo largo de esta providencia conduce a optar por el principio in dubio pro reo, que implica ante la duda resolver en favor del acusado. Ello porque en últimas, luego de analizar todas las incidencias y pruebas practicadas en juicio oral, condenar como lo reclaman los acusantes no es posible, por cuanto el tribunal no alcanzó definitivamente un conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto al delito de homicidio, sino la responsabilidad que le seguía con sustancia, tampoco desde luego sobre la inocencia de las acusadas”.