El drama que vive un niño de 11 años y su familia por culpa de la EPS Compensar: no les entregan medicamentos que son de por vida

Pasan los días y desde la EPS Compensar no les entregan los medicamentos que son vitales para su hijo, siempre les responden con la misma excusa: no hay. Por ello, han tenido que comprarlo de manera independiente. “Nosotros afortunadamente podemos comprarlo, ¿pero cómo hacen las personas que no tienen estos recursos? “, expresó.

El mismo drama lo están viviendo con las citas que necesita el niño, ya que es necesaria una valoración de neurología y otra de endocrinología después de cumplirse un mes desde su salida del hospital. Sin embargo, Compensar en un principio no la asignó argumentando que no había espacio y, después de varios días, la agendaron, pero para el mes de junio.

“Si nosotros no tenemos el medicamento y no le damos la dosis de acuerdo a los horarios, él tendría que volver a Urgencias, porque no sabríamos qué impacto tendría, el no puede vivir sin ese medicamento que es de por vida”, comentó el papá.