Los usuarios de Nueva EPS del departamento de Caldas se quejan de que llevan meses sin conseguir los medicamentos que necesitan para tratar sus enfermedades. Así quedó constatado en dos casos que conoció SEMANA de pacientes que están teniendo que acudir a fundaciones para buscar los fármacos que les han recetado sus médicos, pero que no se los han entregado en las dispensadoras.

El panorama para Correa Mejía se agravó hace dos meses, cuando cerraron la gestora farmacéutica de medicamentos ubicada en su municipio, Supía. Entonces, su hija tuvo que desplazarse hasta Manizales para buscar respuestas de Nueva EPS, entidad que, asegura, le habría respondido que no hay infraestructura para hacer esas entregas en todos los municipios del departamento.

“Esto es un tipo de discriminación, están violando los derechos humanos que tenemos como colombianos. Tuve que poner una tutela que fallaron a favor nuestro porque no me parece justo que uno después de haber trabajado toda una vida y de haber cotizado a una EPS tenga que estar yendo a pedir limosna de medicamentos por un capricho de un presidente que nunca nos ha querido y no nos quiere”, aseveró su hija, Mary Isabel Correa Ramírez.