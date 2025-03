El exministro Fernando Ruiz lanza una advertencia de lo que va a generar el Gobierno Petro: “Habrá una crisis severa de salud pública”

F.R.: Todo, se descuidó absolutamente todo. La salud pública, tuvimos aquí brotes de viruela símica, no fuimos capaces de comprar una sola vacuna para esta, tuvimos al menos tres brotes severos de enfermedad respiratoria y no se actuó para nada. Hemos tenido epidemias de dengue sostenidas durante todo el tiempo; no hay acciones, no ha habido ninguna intervención efectiva de salud pública, no ha estado en el radar del Ministerio de Salud toda la problemática de dengue, tuvimos una situación de malaria, y eso solo hablando de salud pública. Pero lo más grave ha sido el financiamiento, es decir, ha habido una visión absolutamente destructiva y coercitiva de lo que es el financiamiento del sistema de salud que lo ha llevado a esta situación. Entonces, las deudas acumuladas, el hueco que hay de cartera, es de alrededor de los 24 billones de pesos. No hay dinero con qué responder por ellos y hubo una falta de gestión impresionante de parte de quienes estuvieron en la cabeza del ministerio. Las reformas no han tenido conceptos técnicos del Ministerio de Hacienda.