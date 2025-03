“El virus del covid no respetó la billetera, el virus respetó los lugares donde había sistemas de salud preventivos más fuertes. Esa lección no la aprendimos; resistir los virus que llegan por el cambio del clima va a depender de nuestros sistemas de salud y su capacidad preventiva. Pero hay un problema: en la prevención no hay negocio, porque quita antes el negocio; el mercado está sobre la enfermedad y no la prevención”, aseguró el mandatario.