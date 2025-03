Ignacio Gaitán (I.G.): El país no tiene problemas de escasez. Decir que los gestores farmacéuticos es técnicamente errado porque, en general, una enfermedad tiene muchas moléculas que la pueden enfrentar y nadie tiene la capacidad de acaparar todos los medicamentos que maneja una molécula. Si estamos hablando de un sistema que tiene 180 días de cartera , que tiene problemas de flujos de recursos, lo menos que puede haber es acaparamiento porque cuando hay problemas financieros se bajan los inventarios para que disminuya la deuda. Es imposible pensar que un sistema que no está pudiendo abastecer, se está pudiendo acaparar. Esas declaraciones son imprecisas desde lo técnico. Los más afectados son los pacientes. Mi invitación es a que todos nos pongamos del mismo lado y miremos dónde está el flujo de recursos para construir un sistema más eficiente con mecanismos de financiamiento.

Escasez de medicamentos: miles de colombianos están en vilo y no hay respuestas claras frente a este preocupante problema

Contexto: Escasez de medicamentos: miles de colombianos están en vilo y no hay respuestas claras frente a este preocupante problema

I.G.: Lo que menos hay es escasez. Si uno va al Invima, realmente, no hay ninguna alerta de escasez importante: solo cerca de cuatro moléculas tienen problemas. En Colombia hay suficiente capacidad, está llegando también por el canal comercial porque es real que, al haber un desequilibrio institucional, están llegando más medicamentos por el canal comercial. Decir que hay escasez, es antitécnico porque el Invima monitorea y no ha generado esa alerta.

SEMANA: Si no hay escasez de medicamentos, ¿por qué motivos los pacientes no están viendo esos medicamentos en las farmacias de sus EPS?

I.G.: Como pasa en todos los modelos de oferta y demanda, en ese sistema lo que ha pasado es que se están distribuyendo los medicamentos por demanda. Pero al no haber recursos, se para la cadena y no llega a los pacientes, que son la parte más débil de la cadena. Se puede mostrar técnicamente que es un tema de flujo de recursos y de análisis de eficiencia del sistema.

Procuraduría le pone la lupa a la escasez de medicamentos en Colombia y no descarta inspecciones en entidades de salud

Contexto: Procuraduría le pone la lupa a la escasez de medicamentos en Colombia y no descarta inspecciones en entidades de salud

I.G.: Un inventario normal que se guarda dentro de las fechas de vencimiento, dentro de la cadena de frío y dentro de la cadena logística, pero no va a encontrar nada más. Repito mi tesis: ¿cómo se va a encontrar sobreinventarios cuando lo que menos hay son recursos por parte de los diferentes actores? Entonces, encontraría medicamentos que están a punto de distribuirse, como pasa en cualquier cadena logística.

I.G.: Correcto. Y esa cadena logística la están compensando los canales comerciales que venden los medicamentos. No todos los colombianos tienen los recursos para llegar a esos medicamentos, por lo tanto, hay que corregir rápidamente lo que está pasando con el canal institucional.

I.G.: Lo primero que hay que decir es que mi industria no está pensando en irse, tampoco está dudando sobre si estar o no en Colombia. Nosotros llevamos más de cien años acá. De otro lado, creo que el presidente tiene preocupación por el sistema desde su punto de vista y no nos ve como aliados. Sin embargo, la invitación es que nos sentemos del mismo lado porque estamos del mismo lado.