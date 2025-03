Presidente de Afidro, en entrevista con SEMANA, deja claro mensaje por crisis de medicamentos: “No es un tema de desabastecimiento, es un problema de desfinanciamiento”

Además, hablar de escasez no es exacto. Ustedes saben que el Invima tiene la función de monitorear si hay una escasez en el sistema y realmente no hay una alerta especial que nos lleve a esa tendencia. Más bien deberíamos decir que hay desfinanciamiento. Y yo creo que eso es lo exacto. Uno desabastece cuando no financia. Y creo que ahí es donde tenemos que mirar soluciones, haciendo todas las correcciones.

I.G.: Correcto, esto no es un tema de desabastecimiento, es un problema de desfinanciamiento, acá estamos hablando de una deuda que lleva arrastrando el presupuesto por muchos años y que se multiplicó con un cálculo de la UPC que está por debajo. No voy a entrar en juicios de si son 11, 10 u 8 puntos, pero lo que es cierto es que está por debajo del cubrimiento mínimo de esos medicamentos y eso genera un déficit permanente. A eso súmele el flujo ordinario de recursos que se están girando, que no son suficientes y también genera un déficit mensual; y hay otro que son los plazos máximos, que calcule que hoy nos estamos poniendo al día con un buen esfuerzo fiscal del gobierno desde el 2022, estando pendiente el 2023, el 2024 y lo que va del 2025.

I.G.: Voy a decir una en particular, en las últimas horas habló de un caso específico en un lugar de Bogotá. Y quiero invitar a que estemos un poco ponderados, porque en una muestra no sabemos que hay detrás de eso, si acaba de llegar un pedido, si es que el actor no tenía obligación geográfica a distribuir ciertos medicamentos en otras partes del país y los iba a distribuir, hay que tener cuidado que un efecto de muestra se generalice. Sé de otros que están exactamente en lo contrario, de otros que no han logrado pedir medicamentos por poca capacidad financiera y que no tienen capacidad de distribución. Entonces, aquí sí mi llamado es, vuelvo a decir lo mismo, que no volvamos un ejemplo en algo general, porque el colombiano se queda con un titular y en realidad no sabe lo que hay detrás. Ya llegamos a un problema de corto plazo que tenemos que solucionar estructuralmente, porque volviendo esto noticias, volviendo esto sanciones, que está bien que las hagan, es imposible que solucionemos el problema estructural.