Por crisis de medicamentos en Colombia, Petro utilizó frase que Chávez exclamó en su momento

23 de mayo de 2010. El entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, exclamó: “Si la Polar sigue acaparando, pues habrá que ir por la Polar”. Y ahora, 20 de marzo de 2025, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, “Si acaparan, iremos por los medicamentos”.

Durante una de sus alocuciones en el programa “Aló, Presidente”, Hugo Chávez lanzó en aquel momento una advertencia a Empresas Polar, la principal productora de cerveza y alimentos en Venezuela. En su discurso, acusó a la compañía de acaparar productos para generar escasez y aumentar los precios.

Con su característico tono desafiante, exclamó: “Si la Polar sigue acaparando, pues habrá que ir por la Polar”, sugiriendo una posible intervención estatal. Estas palabras fueron interpretadas como una amenaza de expropiación, en el marco de su política de control sobre el sector privado.

Ahora, el presidente Petro señaló: “En la salud, trafican todos los días y en muchas partes. Y debo hacer una advertencia pública, que no es amenaza sino certeza, no permitiremos que los llamados gestores farmacéuticos que monopolizaron el mercado de las medicinas y elevaron artificialmente los precios, estén acaparando los medicamentos para sabotear la políticas de salud pública. El acaparamiento va contra la ley. Es criminal porque asesina. Si acaparan, iremos por los medicamentos. Llegó el momento de democratizar los gestores de la salud. EPS que quiera transformarse en gestora farmacéutica y abandone sus funciones de intermediaria financiera, como la actual ley permite, será bien recibida por el gobierno”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, en Los Patios (Norte de Santander) | Foto: Fotografía: Joel González - Presidencia de la República

“La salud ha sido dominada por el negocio privado, no hay punto que uno mire en el sistema de salud donde no haya una interferencia al hecho que hay personas allí, que quieren hacer negocios. ¿Por qué el centro de salud de Los Patios se estaba cayendo? Porque las EPS no contratan con el centro de salud público, entonces no tenía recursos para sostener los muros, pagar salarios. A que se debe eso, es un fenómeno de toda Colombia, donde dejaron morir miles de puestos de salud públicos”, agregó el jefe de Estado.

En su intervención en Los Patios (Norte de Santander), el presidente se refirió a la situación de las EPS que tienen problemas porque son aseguradoras financieras, razón por la cual las invitó a “que no sigan en ese problema y se convierten en gestores farmacéuticos, les daremos unas misiones, se le pagará por ello, no lo vamos a robar nosotros, pero no tendrán ya la función de intermediar los recursos de la salud que son públicos y son del pueblo colombiano”.

El mandatario dijo que en Colombia solo existen tres o cuatro gestoras farmacéuticas y hay denuncias que no hay medicamentos. Sin embargo, aclaró que la ley no obliga a un número definido de estas gestoras. “La ley habla de crear gestores farmacéuticos, pero no habla de que serán cuatro o tres, sino que puede ser cualquiera que el ministerio autorice. Y, por tanto, yo quiero que haya muchísimos gestores farmacéuticos en Colombia, que sea Drogas La Rebaja, que lo sean los extranjeros que quieran, que lo sean los mismos laboratorios que producen medicina en Colombia, que el 4/72 –que antes se llamaba Adpostal– preste sus servicios de mensajería, que es la mejor mensajería de Colombia, o que las mismas EPS dejen de ser intermediarios financieros porque no sirven para eso”, dijo.

En respuesta a este anuncio de Petro de ir por los medicamentos, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dijo que se deben analizar las competencias antes de tomar ese tipo de determinaciones. “Es muy importante tener claro cuáles son las competencias de cada uno de nosotros y a dónde vamos”, aseveró la jefe del ente acusador.