Esposa de Santiago Arias expuso chats con Mauricio Leal tras crudo video antes de morir: “Ese hermano que tanto daño te hizo”

Mauricio: “Baby, no voy a poder, es que es una fecha muy complicada porque es el único día del año que voy a pasar con mi familia. Nunca lo hago y le shabía prometido...la verdad no he sido capaz de decirles, juemadre, qué hago...porque yo me muero de ganar de ir, hasta tengo una reserva de avión con mi agencia”