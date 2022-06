Santiago Arias y Karin Jiménez publicaron la primera fotografía de su tercer bebé

Luego de la noticia sobre el nacimiento del tercer hijo de futbolista Santiago Arias, este aprovechó para compartir en sus redes sociales la primera fotografía del bebé. Como ha venido siendo costumbre, para proteger al recién nacido y no exponerlo en redes sociales, la pareja optó por una imagen en la que se ven las manos de los tres.

Sin embargo, algo que llamó la atención en las redes sociales fue el nombre con el que Arias y Karin Jiménez decidieron identificar al recién nacido (Milan), el mismo nombre de uno de los dos hijos de Shakira y Piqué.

“Nuestro querido Milan está con nosotros. Bienvenido a nuestras vidas, a esta familia que te ama tanto, y bienvenido a este mundo difícil, pero maravilloso para vivir”, fueron las palabras con las que la pareja anunció a sus seguidores el nacimiento de su tercer hijo, así como expresando la felicidad con la que lo recibieron.

Y agregaron: “Te amamos con todo el corazón, toda tu familia, en especial tus perritos, tus hermanitos y tus papitos. Llegaste a completarnos. Gracias a Dios, todo ha salido bien”, dedicándole un par de palabras a recién nacido y resaltando que todo salió como se esperaba en el parto.

La sorpresa para muchos fue que el futbolista decidiera ponerle el mismo nombre que el hijo mayor de Shakira, quien actualmente tiene nueve años, dos más que su hermano menor, Sasha. Ambos niños están en medio de la disputa por la separación de sus padres, y sin conocerse cómo quedará la custodia de estos dos.

Al parecer, Milan sería uno de los nombres populares de la época, una palabra proveniente de la antigua Roma y usado por los eslavos en tiempos históricos. Pues bien, ahora este bebé llegaría hacerle compañía a sus otros hermanos, Thiago y Lucca, primeros hijos de Arias y Jiménez.

A través de las redes sociales, la esposa del futbolista les había contado a sus casi 760 mil seguidores los cambios que había tenido su cuerpo tanto con el embarazo de Milán, como con el de sus otros dos hijos, ya que los tres embarazos ocurrieron en pocos años.

“Después de 3 embarazos y casi 37 semanas me han salido dos estrías en el ombligo. Creo que ha sido un poco mi culpa, al principio del embarazo no me cuidé nada. Uno con cada embarazo se va relajando más, cosa que no debería ser así, y además fue lo primero que se me estiró a mí, la parte del ombligo (por hernia o embarazo) con muy poca barriguita tenía el ombligo fuera, y no me cuidé nada ese tiempo y claramente me ha pasado factura (no me apliqué cremas). Pero bueno, afortunadamente no me acompleja nada de eso, y me llevaré mis marquitas el resto de mi vida”, escribió la huilense en su cuenta de Instagram.

Actualmente, Santiago Arias juega en el Granada de España, donde trata de recuperarse de un par de temporadas difíciles que lo mantuvieron mucho tiempo por fuera de las canchas por lesiones. Con la llegada de Milan, se espera que el jugador antioqueño tenga una motivación más que le permita regresar pronto a la Selección Colombia.