Foto | Mike Bahía rompió el silencio y habló sobre el trato de Greeicy Rendón a su bebé

Greeicy Rendón, que actualmente es una las artistas más importantes de Colombia, reapareció hace unos días en las redes sociales luego de dar a luz al pequeño Kai y mostró cómo le ha ido con todo lo relacionado con la maternidad.

Mediante historias de Instagram, la cantante compartió con todos sus seguidores que esta etapa no ha sido tan sencilla y que las cosas no son color de rosa. No obstante, señaló que ama mucho a su bebé.

“Hola, se preguntarán cómo estoy. Me siento como en un callejón sin salida. Siempre quieres estar alzado, ¿no? ¿Mi vida y mi tiempo qué?”, manifestó entre risas la vallecaucana.

Pese a que lo hizo a modo de broma, la artista recibió cientos de críticas en las diferentes redes sociales. Incluso, muchos internautas indicaron que “esa no era la manera más adecuada” de expresarse hacia su hijo.

“Para los que no entienden mi humor, no empiecen a decir que yo no amo a mi bebé, solo que yo soy una mamá brusquita. Saben que nos amamos”, respondió Rendón, ante este tipo de comentarios.

Tras la controversia que se generó en torno a este tema, Mike Bahía rompió el silencio esta semana y salió en defensa de su pareja sentimental. Además, afirmó que muchas personas desearían tener una madre como ella.

El cantante, de igual manera, aprovechó el momento para publicar algunas fotografías de la vallecaucana y dedicarle unas emotivas palabras en su cuenta personal de Instagram, donde destaca su rol como mamá del pequeño Kai.

“Te admiro cada noche un poco más, pero sobre todo le doy gracias a la vida por despertar tan bien acampando cada mañana. Nuestro bebé tiene la mamá que muchos quisieran tener”, indicó inicialmente.

Luego, el artista de música urbana agregó: “¡Te amo compañera! Esta linda aventura apenas empieza (Posdata: Se que me vas a matar por la segunda foto, pero a mí me encanta)”.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Greeicy Rendón es criticada por este tipo de comportamientos, ya que durante su embarazo recibió algunos comentarios sobre la forma en que le hablaba a la barriga y la manera agresiva como decía las cosas.

La vallecaucana, por otro lado, publicó recientemente en las historias de Instagram varios videos bailando, en los que se ve cómo luce su abdomen luego del primer mes de haber dado a luz a su primer hijo.

“Aprovechando que el muchacho se nos durmió. Se me va a acabar el tiempo. ¿Esta gente cree que yo no soy madre? O sea, ellos están allá haciendo tiempo, mientras a mí se me acaba el tiempo, porque el muchacho llora y a mí se me acaba el tiempo y tengo que salir corriendo. ¡No entienden la vida de una madre!”, precisó.

Igualmente, la cantante de Más fuerte, Los besos y Ya para qué, entre otros éxitos, les compartió a las madres primerizas una rutina de ejercicios, ya que el cuerpo de la mujer suele quedar resentido y tiende a quedar flácido (aunque no siempre es así).

“Si usted salió de su embarazo, este es un ejercicio chévere para que la piel se vuelva a pegar. Deben inhalar profundamente y luego exhalar, también manteniendo el ritmo para luego de botar todo el aire contraer lo más que se pueda el abdomen”, concluyó.