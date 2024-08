Hermano de Luis Andrés Colmenares pensó en quitarse la vida: “No me siento lleno, no me siento feliz”

La noche del 31 de octubre de 2010 sucedió el que sería uno de los casos más sonados en Colombia: luego de que saliera de un conocido bar de la época en la Zona T de la ciudad de Bogotá, Luis Andrés Colmenares perdió la vida en extrañas circunstancias y fue encontrado horas después bajo el túnel del Parque El Virrey con fuertes signos de violencia en su rostro y cuerpo.

La información inundó las redes sociales y los medios de comunicación en búsqueda de la verdad, sin embargo, hasta el momento, 14 años después, no se tiene certeza de lo que sucedió realmente esa noche de Halloween.

Familia de Luis Andrés Colmenares | Foto: TWITTER @lcolmenaresr

Esta situación hizo que la familia de Luis Andrés, quien estudiaba ingeniería industrial y economía en la Universidad de Los Andes, tuviera que atravesar un complicado proceso.

Jorge Colmenares confesó que pensó en quitarse la vida luego de la muerte de su hermano

En entrevista para el pódcast de La sala de Laura Acuña, Jorge Colmenares, el hermano de Luis Andrés, hoy de 29 años de edad, hizo una de las revelaciones más fuertes que han compartido los miembros de la familia de Luis Andrés Colmenares: la lucha de varios años por encontrar la verdad sobre la muerte del joven guajiro trajo varias consecuencias al hogar.

La presentadora Laura Acuña quiso saber si, en algún momento, Jorge pensó en quitarse la vida al tener que enfrentar la situación y complicaciones que trajo la muerte de su hermano, a lo que respondió de manera contundente.

“Muchas veces, no una, muchas veces, porque yo decía: ¿yo qué voy a hacer? Ya no tengo a mi hermano, mis papás están ausentes, no me siento lleno, no me siento feliz. Siempre ese miedo y esa soledad a mí me carcomía el corazón y yo decía: ¿para qué estoy acá?, ¿de qué me sirve estar acá?, ¿de qué me sirve salir adelante?”.

La madre de Luis Andrés Colmenares no vio con agrado el disfraz que eligió su hijo para la fiesta de Halloween. | Foto: COLPRENSA

Luis Andrés Colmenares era una de las figuras paternas de su hermano

Luego de afirmar que Luis Andrés era como su segundo padre, Jorge explicó la forma en la que su hermano lo reprendía cuando se portaba mal y su familia recibía quejas de él en el colegio.

“El regaño más doloroso de él era cuando me hablaba con sentimiento y me decía: ‘tú no sabes lo que tú estás haciendo, lo que puede pasar, tú no sabes a dónde vas a llegar, tú no sabes en qué líos te vas a meter y si sigues en este camino, pues los resultados no van a ser buenos’”.

Según el hermano de Luis Andrés, lo más complicado y doloroso eran las charlas reflexivas que le daba; incluso, en varias ocasiones, dejó de hablarle durante algunos días como castigo a sus acciones negativas.

Bogotá. 20 de febrero de 2017. En la foto: Oneida Escobar y Jorge Colmenares, madre y hermano de Andrés Colmenares. (Colprensa - Juan Páez). | Foto: Juan Páez / Colprensa

“Que me dejara de hablar para mí era lo peor, a mí se me caía el mundo si él no me hablaba, entonces, él lo sabía y por eso lo hacía, para que yo me diera cuenta de los errores que estaba cometiendo. Eso hacía que a mí me diera mucho miedo a que él se enterara de las cosas malas que yo estaba haciendo”, dijo frente a las cámaras del programa digital.