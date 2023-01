El video de María Fernanda Aristizábal, candidata a Miss Universo, con el que descrestó en redes

El concurso internacional de belleza más importante se llevará a cabo el próximo sábado, 14 de enero, allí se escogerá entre 80 candidatas a la mujer más hermosa del planeta. Colombia está entre las favoritas.

María Fernanda Aristizábal será la encargada de representar a Colombia en dicho certamen de belleza. La quindiana fue coronada como señorita Colombia a finales del año 2019. Cabe mencionar que, para el año 2020, no hubo Miss Universo debido a la pandemia de la covid-19.

En mayo de 2021 se llevó a cabo la edición de Miss Universo que no se pudo realizar el año anterior; sin embargo, María Fernanda no pudo participar debido a que la franquicia, que tenía hasta ese momento el Concurso Nacional de Belleza, la adquirió Miss Universo Colombia y no se llegó a un acuerdo con Raymundo Angulo para que la modelo del Quindío representara a la nación. Por lo que tuvieron que elegir a otra concursante, por medio de otro certamen.

Varios expertos en reinados de belleza manifestaron que la joven logró llegar a un acuerdo con la organización Miss Universo Colombia para ser quien lleve la banda de Miss Colombia 2022.

Miss Universe Colombia, María Fernanda Aristizábal - Foto: Semana

Se cree que la representante del departamento de Quindío habló con la dueña de la franquicia, Natalie Ackerman, quien se encarga de enviar a la reina de Colombia a Miss Universo y llegaron al acuerdo para que María Fernanda pueda representar al país en esta edición.

La Catedral de Sal de Zipaquirá fue el escenario de coronación de María Fernanda Aristizábal como la nueva Miss Universo Colombia. “Me siento absolutamente feliz de tener la posibilidad de ser coronada en un lugar que a todas luces es mágico, no solo por su arquitectura sino por lo que representa” dijo Miss Universe Colombia 2022.

María Fernanda Aristizábal fue elegida como nueva Señorita Colombia 2019-2020. - Foto: Instagram @mafearistizabalu

María Fernanda ha logrado cautivar a los espectadores de dicho concurso

Las representantes de 80 naciones ya se encuentran en Louisiana, New Orleans, Estados Unidos, lugar en donde será coronada la nueva Miss Universo. Varios colombianos y expertos de belleza tienen puestas sus esperanzas en la candidata quindiana de 21 años de edad, debido a su belleza; incluso recientemente portó un vestido que dejo a más de uno con la boca abierta. Se espera que con este vestido la colombiana logre llevarse por tercera vez la corona de dicho certamen.

Hello in YELLOW ✨ pic.twitter.com/UOvo76aTCP — Miss Universe (@MissUniverse) January 6, 2023

La candidata por Colombia a Miss Universo ya está en Nueva Orleans. - Foto: Foto: Instagram @mafearistizabalu.

Una candidata de Miss Universo 2022 renunció; ¿cuál fue la razón?

Para esta edición el certamen internacional de belleza más importante, tendrá varios cambios. Para esta fecha volverán a participar varias candidatas de diversas naciones que no estuvieron presentes en certámenes de años anteriores. Angola, Belice, Birmania, Indonesia, Kirguistán, Líbano, Malasia, Santa Lucía, Seychelles, Suiza, Trinidad y Tobago y Uruguay. Cabe mencionar que por primera vez en el concurso, habrá una candidata representando a Bután, país budista ubicado en el borde oriental del Himalaya.

Por otra parte, hay países que decidieron no participar en esta edición del concurso: Dinamarca, Hungría, Irlanda, Israel, Kazajistán, Kenia, Letonia, Marruecos, Rumania y Suecia.

Una de las 80 candidatas renunció

En medio de las preparaciones para dar inicio a la competencia, se conoció que una de las candidatas a la corona renunció. Se trata de Miss Letonia, Kate Alexeeva, quien por medio de su cuenta personal en Instagram explicó las razones que la llevaron a tomar dicha decisión.

“Me veo obligada a revocar mi participación en Miss Universo este año. Todavía no puedo creer que esté diciendo esto. Esta decisión se toma porque mi salud y la salud de otras concursantes y sus familias es una prioridad”.

Por su parte, la directora nacional de Miss Universo Letonia, Inga Raduga, comentó: “sé lo molesta que estás, pero así es la vida. Espero que brilles y que todos vean tu belleza en Miss Universo 2023″.

La modelo detalló que antes de Año Nuevo fue diagnosticada con covid-19 y que las secuelas que deja esta enfermedad están latentes, por lo que debe dedicarse a cuidar de su salud y por ende de las demás participantes y organizadores de dicho concurso.

“Poco antes de Año Nuevo me diagnosticaron covid. Siguieron las complicaciones. De momento sigo recuperándome”.