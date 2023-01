Carolina Cruz habló por fin del empresario con el que ha salido; hizo reveladora confesión

Los últimos dos años para Carolina Cruz, sin duda alguna, han sido bastante retadores a nivel personal debido a que tuvo que lidiar con los quebrantos de salud del pequeño Salvador y afrontar -al mismo tiempo- su proceso de separación con Lincoln Palomeque.

Sin embargo, la presentadora de Día a Día (Caracol Televisión) señaló que el tema de su ruptura con el actor cucuteño está completamente superado, tanto que insinuó recientemente que estaba saliendo con alguien en la actualidad.

“Hoy en día, honestamente, no extrañó absolutamente nada de Lincoln. No hace mucho hice el amor, hay alguien por ahí. Estoy contenta, pero todavía no se los voy a presentar [a mis hijos]”, indicó en una entrevista con Eva Rey, la cual logró picarle la lengua a la vallecaucana.

Pese a que quiso aclarar lo dicho en la charla con la ibérica, los rumores sobre el nuevo amor de la reconocida modelo aumentaron en las redes sociales. Incluso, la pillaron muy bien acompañada en un evento público.

La empresaria vallecaucana no dejó pasar por alto estas especulaciones y se burló a través de las historias de Instagram de todos los chismes que le han inventado, puesto que (según ella) los medios la han vinculado amorosamente con varios hombres.

“Relaciones muy estables desde hace tiempo”, fue el irónico mensaje que escribió Carolina Cruz para acompañar una fotografía suya junto a Fabio Starita, Diego Pachón y Holman Fuentes, este último es con el que se le ha visto en las últimas semanas.

Este fue el mensaje que escribió Carolina para acompañar su foto con Fabio Starita, Diego Pachón y Holman Fuentes. - Foto: Instagram: Carolina Cruz

A Carolina Cruz y Holman Fuentes se les ha visto juntos en las últimas semanas. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

Ante la vitalización que ha tenido su relación con el empresario, la presentadora de Caracol Televisión rompió el silencio hace poco en la revista Don Juan y lanzó una reveladora confesión con respecto a Fuentes. Asimismo, dejó claro que son solo amigos.

“Todo el tiempo me arman chismes, con mi mejor amigo, Fabio Starita, nos juntan todo el tiempo. Con él me casan desde hace siete años, y es mi mejor amigo gay. Ahora también me emparejan con Diego Pachón, que es otro de mis amigos gay. Si no me casan con Fabio me casan con él, pero ahora entró otro al combo: Holman, otro amigo gay. A mí ya me da risa cuando me inventan un nuevo novio”, precisó la modelo.

Cruz también aprovechó el diálogo con ese medio para manifestar que nunca le ha restado importancia a su ruptura con Lincoln Palomeque y confesó que este ha sido una de las personas más significativas en su vida.

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque estuvieron juntos durante varios años, pero la presentadora explicó que ya superó la ruptura. - Foto: Instagram @carolinacruzosorio

“Todo pasó al mismo tiempo. En medio de todo, no tuve tusa. Estaba enfocada en Salvador, no es que Lincoln no haya sido importante, jamás. Ha sido la relación más importante de mi vida, me dejó a mis hijos y tuvimos una relación muy linda y especial”, indicó inicialmente.

Luego, concluyó: “Fue una relación llena de buenos recuerdos, porque tuvimos una relación maravillosa. Pero como yo estaba totalmente sumergida en Salvador, no le hice duelo a Lincoln. Yo creo que yo lloraba por Salvador y ahí iban las lágrimas de Lincoln incluidas”.