Paulina Vega se sinceró sobre sus inseguridades; reveló cómo maneja la ansiedad

Paulina Vega Dieppa marcó historia en Colombia luego de coronarse como Miss Universo 2014, tras 56 años de la victoria que consiguió Luz Marina Zuluaga en 1958. Al ser la segunda mujer del país en conseguir este título, millones de personas fijaron sus ojos en la belleza que la caracteriza, su experiencia en el modelaje y el talento que plasmó como presentadora de televisión.

La barranquillera se coronó en 2014 como la segunda Miss Universo colombiana Foto: AP - Foto: Foto: AP

Una vez dejó huella en el país con esta experiencia, los usuarios de redes sociales se concentraron en conocer más detalles de su vida personal, de sus talentos, su preparación profesional y las facetas privadas que mostró públicamente. Poco a poco conquistó con su estilo, sus apariciones en diferentes marcas y los viajes que realizó a distintas partes del mundo.

No obstante, recientemente, Paulina Vega despertó toda clase de reacciones en los curiosos de redes sociales luego de utilizar su cuenta oficial de Instagram para interactuar un poco con sus fanáticos y resolver inquietudes relacionadas con su vida personal. La ex reina de belleza no dudó en abrir las puertas y contar situaciones o momentos complejos que atravesó en su realidad.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el perfil de la colombiana, una persona se interesó por saber si tenía alguna inseguridad con su físico, dejando la interrogante en la casilla. La modelo fue sincera y aseguró que, aunque muchos crean que no existe este tema en ella, la realidad es otra y se cruza constantemente en su interior.

“Como que todas y ninguna al mismo tiempo ja, ja, ja”, respondió la barranquillera, demostrando que en varios momentos atraviesa este detalle.

De igual forma, otro de sus seguidores aprovechó la dinámica e indagó cómo hacía para lidiar y manejar la ansiedad que aparecía en su día a día. Paulina Vega fue clara con una lista de cosas que le funcionaban y que ayudaban a que todo fuera más llevable.

“Ejercicio, meditar, música, escribir, estirar, pensar en alguien más que no sea yo (ayudar a alguien), saber que no es para siempre y permitirla ser, bañarme con agua fría, ver videos/emprender algo nuevo”, afirmó en un post.

Algunos comentarios de los curiosos se centraron en que si la modelo pasaba por esto, “qué podía esperar el resto”. Otras personas aseguraron que sus inseguridades venían por la búsqueda del físico perfecto y la necesidad de estar delgada.

“Eso es por querer ser demasiada delgada por trabajo o querer aparentar a una sociedad”, “Nojoda es insegura una Miss Universo, que se deja para el resto”, “Por la figura perfecta que tiene”, “Por buscar ser delgada”, entre otras opiniones.

Paulina Vega conquistó a sus seguidores al mostrarse al natural durante los viaje que realiza. Foto: Instagram @paulinavegadiep - Foto: Foto: Instagram @paulinavegadiep

Paulina Vega publicó fotos del accidente que tuvo en sus vacaciones

Meses atrás, la ex Miss Universo llamó la atención de sus más de seis millones de seguidores, al publicar algunas fotografías de una playa paradisíaca, de la cual no dio referencias, en uno de sus múltiples viajes. No obstante, el sitio no fue lo que sorprendió a los fanáticos.

En una de las imágenes se ve una herida que se habría realizado en una de sus piernas; aparece con una extremidad cubierta de sangre, producto de un fuerte raspón sobre su rodilla derecha.

Sin duda alguna, los comentarios y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar, pues muchos se mostraron preocupados por su estado de salud e, incluso, le desearon una pronta recuperación: “Me Gusta”, “Que rasponazo tan duro. La coca que se va a formar es buena”, “Y que te paso mí Pau, te pegaste duro”, “no sabía que los ángeles sangraban”, “¿Qué te pasó? Hasta ahorita te vi así, ojalá te mejores rápido, nos haces mucha falta en las redes para deleitarnos con una mujer tan hermosa. Dios te bendiga”, fueron algunos de los comentarios.