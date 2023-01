“Hospital para enfermos”: con inesperadas fotos, Mara Cifuentes envió fuerte y polémico mensaje contra la iglesia

Mara Cifuentes saltó a la fama nacional luego de participar en el programa La agencia del Canal Caracol, donde ganó una notable popularidad en redes sociales. Su paso por el proyecto le abrió puertas y la catapultó para que su rostro, su belleza y su talento brillaran en distintas pasarelas y marcas.

Sus miles de seguidores en Instagram fueron testigos de su crecimiento profesional y los cambios internos que llevó a cabo, abriendo las puertas de su privacidad para contar algunos líos con los que trató. La paisa comentó los duros procesos que atravesó, llamando la atención de allegados, conocidos y seguidores, quienes se preocuparon por su estabilidad.

Mara Cifuentes comentó en el pasado sobre su salud mental y la rehabilitación - Foto: Cuenta de Instagram @maracifuentes1

No obstante, en medio de las publicaciones que realizó en su cuenta oficial de Instagram, las miradas de varios curiosos se posaron sobre un carrete que compartió. Mara Cifuentes publicó cuatro imágenes en las que posó con un bikini, una chaqueta y lentes de contacto blanco, jugando con un particular objeto.

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el post, la creadora de contenido quiso enviar un polémico e inesperado mensaje contra la iglesia, utilizando la cabeza de un venado para posar como si tuviera cuernos y así darle una apariencia escalofriante a esta sesión casera.

“La iglesia es un hospital para enfermos, no un museo de santos”, escribió la paisa en el pie de foto de la publicación, sin explicar cuál era la base de estas ideas visuales.

En una serie de historias del perfil también se le vio a Mara Cifuentes posando con los cuernos de fondo, utilizando expresiones particulares y acompañando clips con música. Los ojos blancos, las poses y los movimientos con la cabeza del venado despertaron reacciones en los seguidores, quienes aseguraron que les daba miedo esta faceta de la joven.

“Tu esposo me hizo jurar que no te diría nada, pero me muero por mandarte las fotos. Pe$#” católica”, escribió en otro de los contenidos que desaparecieron del perfil.

Contenidos de las historias de Mara Cifuentes, los cuales llamaron la atención de los seguidores. - Foto: Instagram @maracifuentes1

Algunas personas enviaron mensajes afirmando que Cifuentes necesitaba un “exorcismo” o “ayuda para lidiar con estos momentos”. Otras personas quedaron asombradas, ya que no esperaban esta clase de contenidos en el perfil de la modelo.

“Esa necesita es un exorcista, no un psiquiatra”, “Busca pegar causando polémica”, “Es mejor no mover los santos, si la gente supiera el poder que tienen estas cosas se lo tomaría más enserio no en broma ni mucho menos por likes”, “Ella desde hace rato se muestra rara, está teniendo actitudes diferentes. ¿Qué será?”, “Está llamando la atención”, entre otros comentarios.

Mara Cifuentes reveló cómo fue su paso por un centro de rehabilitación: “No era capaz de reaccionar”

El pasado mes de mayo, la modelo les contó a sus seguidores que estaría alejada de las redes sociales durante un tiempo. La razón: iba a ser internada en un centro de rehabilitación para tratar la ansiedad y depresión que venía sufriendo.

“Voy a estar en un centro de rehabilitación mental, voy a estar guardando reposo, así se dice, reposo mental. Últimamente he lidiado con depresión, ansiedad y como que con bipolaridad”, manifestó Mara Cifuentes en ese momento.

En una reciente entrevista con el programa Lo sé todo, Mara Cifuentes reveló cómo fue su experiencia en el centro de rehabilitación, además, confesó que todavía sigue trabajando en su salud mental.

“Creo que la parte más dura fue sentirme como un zombie, porque era tanta medicina que no era capaz de reaccionar bien a las cosas o de sentirme viva. El psiquiatra me recomendó un tratamiento intramural”, detalló la modelo.

Si bien no fueron tiempos fáciles para Cifuentes, destacó que encontró fortaleza en su familia para no rendirse y continuar con el tratamiento. “Siento que necesitaba hacerlo por mí, por mi carrera, por mi mamá, sobre todo, mi familia. Creo que había muchas cosas y yo de verdad, de verdad, tenía ganas, de corazón, de volverme a poner bien, de volver a brillar”, comentó la figura pública.