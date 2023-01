Mara Cifuentes revela cuál es su “regalo de Dios” y no es operado

Mara Cifuentes es una de las mujeres trans más famosas de Colombia, todo gracias a su participación en el reality de Caracol Televisión, La agencia: batalla de modelos, done demostró que tiene todo el talento necesario para triunfar en las grandes pasarelas del mundo, sueño que cada vez está más cerca de cumplir, pues ya ha tenido acercamientos con Nueva York y siempre hace presencia en los grandes desfiles y las ferias de moda del país.

Además de su belleza y su profesionalismo, la historia de Mara también es uno de los asuntos que más le interesa a sus más de 1.3 millones de seguidores, pues la misma Cifuentes es la que comparte anécdotas de lo que fue su niñez, que ella misma cataloga como “linda”; su transformación física y algunos asuntos que le ocurren con sus amigos, como el caso la modelo contó en las historias de su perfil de Instagram.

En varios clip se ve cuando Mara le cuenta a sus seguidores que una de sus amigas le había mostrado una foto de un abdomen, que terminó siendo el de la modelo. Dicho abdomen se lo dio un médico que dice haberlo operado y por eso se ve tan contorneado y firme, lo que embelesó a dicha mujer que sin dudarlo entró al quirófano para obtener la misma figura que la paisa.

Hasta ahí todo iría muy normal, de no ser porque Mara le reveló a su amiga que ella nunca se ha operado su abdomen, por ende su médico le dijo mentiras, pues Mara sí ha pasado por las salas de cirugías estéticas en varias ocasiones, pero nunca se ha dejado tocar el abdomen y por una sencilla razón: no le gusta que sus músculos se marquen tanto.

“El abdomen le quedó muy lindo y no digo que no me gusten las cirugías… De hecho me encantan, pero mi abdomen no es operado. Lo gracioso de todo esto es que ella, hasta el día de hoy, sigue convencida de que yo le miento y que el cirujano sí me operó, pero puedo jurarlo por Dios y lo que sea, el abdomen jamás en la vida me lo han tocado… Antes me da inseguridad ser tan rayada porque siento que me veo masculina”, declaró la modelo paisa en sus historias.

El objetivo de Mara con su anécdota era demostrar que su abdomen plano y marcado no es operado, sino producto de una gran disciplina a la hora de alimentarse bien y hacer ejercicio sagradamente, sin dejar a un lado de la prodigiosa genética que le tocó a Cifuentes, por eso ella lo llama un “regalo de Dios”, pues el bisturí no ha pasado por esta zona de su cuerpo ni pasará jamás, contrario a otros atributos que sí ha modificado gracias a la medicina estética, como su busto y su zona íntima.

Mara antes de ser mujer y peli lisa

Otra de las anécdotas que la modelo compartió en su cuenta oficial de Instagram tiene que ver con el pasado adolescente de Mara. Cifuentes decidió grabar varias historias de la casa en la que vivía y que está llena de fotos viejas, entre ellas, antes de hacer la transición.

En las imágenes se le puede ver con un traje formal, una corbata morada y lo que más llamó la atención de sus seguidores, su cabello totalmente crespo. “Yo antes de la keratina y las bobbies, una mujer crespa”, fueron las palabras con las que acompañó la historia que compartió, además de decir entre risas: “Qué pesar de mí, tan hermosa esta criatura”. Igualmente, dejó ver a sus hermanos y a su mamá en un cuadro que muchos internautas aseguraron que es preciosa y que de ahí fue que Mara heredó tanta belleza.