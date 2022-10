Mara Cifuentes se destapa y revela foto antes de convertirse en mujer; así se veía

Mara Cifuentes saltó a la fama en el año 2019 cuando participó en el reality La Agencia: Batalla de modelos, de Caracol Televisión. La modelo llamó la atención de los televidentes no solo por su belleza física, sino por ser una mujer trans.

Por otra parte, a inicios de 2022 dio mucho de qué hablar porque confesó que sufrió una fuerte adicción a las drogas y una depresión como consecuencia de una relación tóxica que tuvo, motivo por el que se internó en un centro de rehabilitación. También reveló que no era capaz de sentirse viva y decidió buscar ayuda profesional.

Mara Cifuentes subió foto de su niñez y dejó en evidencia cómo se veía antes de ser mujer

Al parecer, la mujer ha estado mucho mejor y por esto ha vuelto a las redes sociales. Hace poco subió una fotografía que ha sido muy comentada, pues dejó en evidencia cómo se veía en su niñez, antes de convertirse en mujer.

La modelo confesó que fue “una infancia tan linda, llena de magia”. En la instantánea, Mara Cifuentes se ve junto a dos niños, aparentemente disfrutando de una fiesta de disfraces. Allí estaba con un jean, con una camiseta y gorro rojo, y una capa blanca.

De igual manera, es necesario destacar que Mara ha salido adelante de cada una de sus recaídas y no se rinde; a pesar de los difíciles momentos, la reconocida modelo quiere seguir intentando superar todo aquello que le afecta y le hace daño.

Por esta misma razón, sus seguidores no la dejan sola y de forma constante le envían sentidos mensajes de apoyo para hacerle sentir a Mara Cifuentes que está acompañada, que cuenta con la compañía de sus más de un millón de fanáticos en la red social Instagram.

Paulina Rubio se pronuncia tras escándalo por fotos haciendo sus necesidades en la playa

Hace algunos días Paulina Rubio protagonizó varias noticias, pero no precisamente por su música. Resulta que la mexicana fue blanco de críticas luego de que el programa de entretenimiento español Fiesta difundiera aparentemente unas fotos de ella haciendo sus necesidades en una playa española.

Muchos estaban esperando la versión de ‘La Chica Dorada’ sobre lo que había pasado en la playa. Como pasaron algunos días, varias personas consideraron que la mujer de 51 años no iba a decir nada al respecto; no obstante, hace poco se refirió a este tema en una entrevista con el diario mexicano El Universal.

Allí, Paulina Rubio comentó que no le afectó de ninguna manera todo lo que se estaba diciendo de ella en los medios de comunicación. “No me achicopalo de lo grotesco que es el circo romano y me siento hasta importante, la verdad”, manifestó la intérprete de Ni una sola palabra.

Asimismo, expresó que no era ella y que las fotos divulgadas eran un montaje para hacerla quedar mal, pero bromeó diciendo que ella sí hacía sus necesidades. “Eso yo creo que es un fotomontaje, pero pues yo sí ca**”, afirmó. Incluso, declaró que no era ella y se notaba por el color de cabello, pues no coincide con el que tiene actualmente.

También expresó que en su opinión son fotos viejas, aproximadamente de 2012, cuando estaba en playas españolas con su exesposo Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate’. “Yo ahora no estoy con Colate, yo no estoy en Europa ahorita. En las playas de Miami no hay piedras y la caca tampoco es mía”, concluyó la reconocida cantante.