Camilo Echeverry le contó a sus seguidores que se tatuó lo que más ama en la vida; esta fue la reacción de sus seguidores

Varios de sus fanáticos comentaron que el artista ya no sabe de qué manera llamar la atención.

El cantante colombiano Camilo Echeverry es uno de los cantantes más queridos por los colombianos, gracias a su talento y a la composición de diversas melodías, tiene miles de fanáticos en el mundo y su principal audiencia son los adolescentes y jóvenes.

Actualmente, Camilo sostiene una relación con la cantante y actriz venezolana, Evaluna Montaner, la pareja que ya lleva varios años casada ya cuenta con un bebé: Índigo. El nacimiento del primogénito de la pareja ha causado conmoción entre sus seguidores, ya que la bebé nació siendo niña, pero sus padres han dicho que no le impondrán un género y dejarán que, en su momento, sea ella quien decida. Asimismo, estos han sido muy cautelosos con las fotografías que comparten del bebé, puesto que se han propuesto no mostrar su rostro.

Mediante un video compartido en su cuenta personal de Instagram, el cantante colombiano le contó a sus seguidores que se haría un nuevo tatuaje; esto dejó con expectativas a sus fans, quienes pensaron que el tatuaje tendría relación con su esposa o hija; sin embargo, sus fanáticos se llevaron una gran sorpresa.

Camilo Echeverry - Foto: Foto: Instagram @camilo.

“Me dijeron que me tatuara lo que más amo en la vida”. Posteriormente, se mostró en un estudio de tatuajes mostrando su pantorrilla y dejó ver en medio de algunas risas que su nuevo tatuaje se trataba de un ajo.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry . - Foto: Redes sociales

Ante lo sucedido, los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar; la mayoría de ellos mencionó que no entienden la relación que hay entre dicho alimento y lo que más ama el cantante en su vida e incluso algunos mencionaron que este no hallaba con qué llamar la atención. Por otra parte, otros defendieron al artista e incluso les pareció bastante jocosa la dinámica del antioqueño.

La polémica que desató Ricardo Montaner por referirse a Índigo como “ella”

Camilo y Evaluna se convirtieron en padres, por primera vez, el pasado 9 de abril, en varias ocasiones la pareja ha mencionado que su bebé no tiene género y que esperarán para que, cuando tenga uso de razón, este sea quien lo escoja; hecho que ha causado polémica entre los seguidores de la pareja.

Pese a lo dicho por los artistas, el abuelo de Índigo y padre de Evaluna se ha convertido en tendencia recientemente, luego de que se pronunciara acerca del género de su nieta.

La polémica se generó luego de que se hiciera viral una fotografía que compartió Ricardo Montaner en su cuenta personal en Instagram, en donde se le puede ver caminando con su nieta en brazos, en la descripción el cantante venezolano escribió lo siguiente: “Ella y yo nos vamos de vacaciones … #IndigoySuAbuelito”.

En los comentarios de la fotografía, varios seguidores de Montaner indicaron que este al haber escrito el pronombre “ella” en la descripción del post, estaba aludiendo y pasando por encima de la decisión de la pareja de cantantes; ya que pese a que la bebé nació con el género femenino, Camilo y Evaluna han decidido no imponerle un sexo a su hija, para que cuando sea más grande pueda elegir su identidad propia.

Ricardo Montaner compartió foto de su nieta - Foto: @montaner

Sin embargo, hubo otros que aseguraron que estaba bien que su abuelo mencionara dicho pronombre, debido a que la bebé nació siendo niña y que no mencionar su género es ir en contra de la naturaleza y las leyes divinas.

“Será elle porque es no binario según los padres”, “Si es una niña y hay que llamarla como tal, que pésimo con los padres para pretender ir contra la naturaleza”, “Es una niña por Dios, tiene todas las características de niña porque van a cambiar su género, qué locura…”, “Muy bien Ricardo Montaner, es una niña y como tal debes tratarla sin hacer caso a lo que dice la generación de cristal”, se lee en algunos de los comentarios de la fotografía.