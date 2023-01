“Es mi único método”: comediante Frank Martínez volvió a referirse a su salud mental

En octubre del año pasado, el comediante Frank Martínez sorprendió a sus seguidores al confesar que no la estaba pasando bien, debido a que se encontraba atravesando una crisis a causa de la ansiedad y la depresión.

Era tal el mal momento por el que estaba atravesando Martínez, que dijo a través de su cuenta en Instagram que terminaría los compromisos laborales que tenía hasta el mes de diciembre y que en el 2023 se tomaría una pausa.

Transcurridos unos meses, parece que todo mejora de a poco. No obstante, el comediante contó a sus seguidores que sigue en terapia y que en ocasiones le dan ‘bajonazos’.

Así mismo, agradeció a todos aquellos que se preocupan por su estado de salud mental.

“Aún muchísimas personas me preguntan que cómo sigo después de la crisis que tuve en octubre, hoy les digo que va mejorando mucho la vaina, ando en terapia, mi depresión da 3 empleos: sicóloga, siquiatra, médica alternativa. (Y mi hermanito, el mejor apoyo de por vida) Ando medio alejado de redes y de personas, es mi único método (O el que siempre me funciona) cuando me dan los bajonazos”, dijo Martínez en su mensaje publicado recientemente en Instagram.

Frank Martínez es recordado por su paso en el reality MasterChef Celebrity. - Foto: Foto Instagram @frankelflaco

De acuerdo con el comediante, actividades como hacer deporte y visitar amigos le han servido para mejorar poco a poco su salud emocional.

“Gracias a los que se preocupan o preguntan, ando en el proceso interior de ser la mejor versión de mí mismo, esa que conozco porque he llegado a ella y que me cuesta prolongarla. Entre el deporte, visitar a los amigos y distraerme ha sido bonito ir volviendo de a poco. Gracias a todos por su energía, nos vemos por ahí, en un teatro, en el bar, en la calle o donde la vida nos de ese momento de compartir. Los amo”, concluyó el comediante en la citada red social.

¿Frank Martínez habría roto su compromiso?

Frank Martínez alcanzó la fama en Colombia tras su exitosa participación en el reality Masterchef Celebrity, que emite el Canal RCN, y los televidentes rápidamente le tomaron cariño por su personalidad y la forma en que se relacionaba con los demás participantes del programa concurso.

Durante este espacio, en el que además fue uno de los cuatro finalistas, Martínez contó algunos detalles de su relación con Lorena Guzmán, su novia desde 2017, y, de hecho, en una oportunidad mostró al aire una videollamada con ella, dando cuenta del amor que se tenían el uno por el otro.

Frank Martínez se ha convertido en uno de los comediantes más reconocidos del país. - Foto: Programa MasterChefCelebrity

Sin embargo, todo fue más evidente durante el capítulo final del reality, cuando el comediante decidió pedirle la mano a su pareja en vivo, lo que sorprendió gratamente a miles de espectadores. La propuesta tuvo una respuesta afirmativa.

Desde este día, todo parecía indicar que los dos llegarían pronto al altar. Pero, a mediados de 2022 circulaba en medios el rumor de que se habían separado. Esto fue desmentido por la propia Lorena Guzmán, tras dejar un tierno mensaje en las redes sociales de su novio.

Pese a esto, el programa de variedades Lo sé todo aseguró recientemente que ahora sí la pareja habría terminado oficialmente y que Martínez estaría pasando por una fuerte depresión debido a la ruptura.

Según el programa, la pareja habría terminado a principios de 2023, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado oficialmente.