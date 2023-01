Video | Así se realizó la animación del videoclip de Shakira junto a Bizarrap

Shakira y Bizarrap unieron su talento y su estilo para crear una de las canciones más polémicas de los últimos meses, debido a la lista de referencias e indirectas que apuntan contra Gerard Piqué. La colombiana no se guardó nada y recurrió a la tiradera para dejar claro el proceso personal que vivió junto al exjugador culé tras su infidelidad con Clara Chía Martí.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de un par de líneas. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

A pesar de que esta propuesta recibió todo tipo de comentarios y opiniones en las plataformas digitales, las miradas de los curiosos se posaron sobre el detallado trabajo que realizó todo el equipo de la cantante y el productor argentino. Fanáticos destacaron los ritmos, los sonidos, la letra y, claro, el momento en el que se apostó por la animación para hacer más atractiva esta pieza audiovisual.

Esta escena del video musical cautivó a los seguidores de Shakira, quienes recordaron otros proyectos audiovisuales que manejaron estas técnicas y se volvieron un ‘hit’. Varios usuarios aplaudieron el esfuerzo que lograron editores, productores de video, estilistas e ilustradores.

Este fue el caso de la mujer que puso su toque creativo y se le midió a animar algunos espacios del clip, fusionando la realidad con la ficción. Programas de edición, recortes y movimientos fueron claves para alcanzar una combinación precisa y exacta.

Julia Conde es la mente maestra detrás de este trabajo artístico, quien se destaca por su profesionalismo, los trazos que implementó y el estilo que manejó al momento de crear la pieza audiovisual. La joven argentina, de 23 años, es animadora y directora audiovisual, y ha trabajado de la mano con otros artistas.

Según se conoció en las plataformas digitales, Conde trabajó con Lit Killah y Khea y aportó su talento artístico para videoclips como Déjame tranki. Su reconocimiento corrió de voz a voz y con imágenes de sus proyectos, ubicándose como una de las mentes prometedoras en la ilustración.

Ante el éxito que alcanzó el tema de Shakira y Bizarrap, la joven latina, en compañía de su equipo, decidió compartir con sus fieles seguidores un video en el que registró todo el proceso para alcanzar el resultado final.

La dibujante publicó un clip en el que se aprecia el paso por paso para crear el stop motion y el reto de lograr que encajara a la perfección con los movimientos de la barranquillera en la grabación.

La cantante fue animada por la artista Julia Conde, ilustradora y directora audiovisual. - Foto: Captura de pantalla YouTube Bizarrap

En las imágenes se detallaron los trazos de la argentina, mientras iba grabando en un fondo verde (un croma) los fragmentos con los respectivos cambios que se necesitaban. Lo fundamental era lograr un aspecto similar al físico de la cantante, ayudando a que se viera bastante real.

Este trabajo fue comparado con el famoso videoclip de Take on me, de A-ha, el cual conquistó al público en la época de los 80 por las técnicas que se utilizaron y la huella que dejó en la industria musical por su innovación.

“Dejo por acá el making of de la animación de la Bzrp #53 completo”, escribió la talentosa ilustradora, quien despertó toda clase de reacciones con su evidente talento, llevándose incluso un elogio de Bizarrap, quien le dijo que era “una crack”.

Dejo por acá el making of de la anim de la bzrp #53 completo pic.twitter.com/RFCS97AYiy — Julita (@julitaconde) January 15, 2023

El proyecto se tuvo que ajustar para que la animación ocupara un espacio de 18 segundos, los cuales plasman cómo Shakira se va transformando poco a poco y hasta el micrófono toma el mismo aspecto de caricatura a blanco y negro.

La celebridad miró a la cámara, sus ojos se pusieron verdes y terminó con esta imagen, moviendo los brazos y las manos para representar la letra.

Este contenido, publicado en la cuenta personal de Julia Conde, alcanzó un total de 68.000 likes, 90 comentarios y más de un millón de visualización en Twitter.