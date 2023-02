“No la culpen”: paparazzi Jordi Martin defendió a Shakira y desmintió ingreso de Clara Chía al hospital

Las palabras del paparazzi suelen ser tenidas en cuenta y en esta oportunidad no se quedó callado.

La vida de la cantante Shakira, el exfutbolista Gerard Piqué y su joven novia Clara Chía se convirtió en una novela que, día tras días, crea capítulo tras capítulo. Esto debido a que la colombiana y el español terminaron su relación de años y la separación ha sido de las más mediáticas, pese a que ya han pasado meses desde que se dio la ruptura.

No hay semana que no haya mención en la que figure la intérprete de ‘Antología’ y su excompañero sentimental, pero también Clara Chía.

Este trío amoroso es de los más mediáticos en el mundo del entretenimiento. - Foto: Instagram

Precisamente, hace poco, se dijo que la ahora pareja del exjugador de fútbol profesional habría ingresado de urgencias a un centro médico en Barcelona. Al parecer, a Chía le dio una crisis de ansiedad y varios medios, entre ellos españoles, le dieron el protagonismo a Shakira, ya que consignaron que la culpa habría sido de la barranquillera. Esto por la influencia que ha tenido la canción ‘Music Sessions #53′, en la que hay indirectas que involucraron a la joven.

La estrella colombiana sigue causando impacto en las redes sociales y acapara la atención de los medios españoles. - Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

Todo indica que, supuestamente, Clara Chía no aguantó la popularidad que tuvo el reciente tema musical de la colombiana, además de que fue asechada, en gran parte, por la opinión pública. En ese orden de ideas, uno de los paparazzi que le ha seguido el paso a la novia de Piqué y, en general, a todo lo que ha pasado con la historia de desamor, es el reportero Jordi Martin.

El reportero habló por primera vez de toda su travesía siguiéndole los pasos a Piqué y a Shakira. Fotos: @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi - Foto: Instagram @3gerardpique - @jordimartinpaparazzi

De este modo, las palabras de Martin suelen ser tenidas en cuenta y para esta oportunidad tampoco se quedó callado. Al contrario, recientemente, el paparazzi apareció y mencionó que Clara Chía fue captada “riéndose” con el exdefensa del Barcelona, por lo que desmintió el que sería el ingreso de la joven a una clínica por una crisis de ansiedad.

Jordi ha estado al tanto de lo que pasa con la expareja desde sus inicios. - Foto: Tomada de Instagram @jordimartinpaparazzi y @3gerardpique

“La vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio, y en breve la soltaré. Que se hubiera pensado antes meterse dentro de una familia. El karma Clarita”, manifestó el fiel seguidor de Shakira.

De acuerdo con las declaraciones del periodista, la nueva pareja se veía alegre; de hecho, en el programa de El gordo y la flaca, señaló que Piqué y Chía fueron a un centro comercial de compras.

El paparazzi se refirió sobre la supuesta hospitalización de Clara Chía. Dijo que la vio "riéndose". Instagram. - Foto: Instagram: @jordimartinpaparazzi

Así las cosas, el paparazzi trató de mejorar la imagen de Shakira, quien habría sido vinculada con los problemas de ansiedad que tiene Clara Chía. “La crisis de ansiedad no viene por la canción... Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver. ¿Será que Clara descubrió algo?, próximamente la madre de todas las bombas”, escribió Jordi en historias de Instagram.

Para algunos, el causal de todo lo que ha pasado es la supuesta infidelidad de Gerard Piqué con la abogada Julia Puig Gali, aunque el paparazzi no dio ningún dato sobre esto.

El paparazzi escribió que tiene pruebas contra Piqué y su joven novia. Instagram. - Foto: Instagram: @jordimartinpaparazzi

Se conocen nuevos detalles de la vida privada de la actual pareja de Gerard Piqué, Clara Chía

Clara Chía es el nombre de una joven española que ha estado en la mira de la prensa a nivel internacional, luego de que se conociera que sostiene una relación sentimental con el exdefensa del Barcelona F. C. Gerard Piqué. Cabe mencionar que se especula que ella fue amante del exfutbolista, mientras él sostenía una relación sentimental con la cantante colombiana Shakira.

Medios de comunicación en España aseguran que Piqué y Clara Chía contraerán matrimonio este jueves. - Foto: Instagram

Sobre el pasado de Clara Chía se conoce poco; sin embargo, hay quienes han especulado que proviene de una familia adinerada, como hay quienes han dicho que no es del todo cierto. Lo real –en medio de todas estas especulaciones– es que la mujer está bien rodeada, es decir, tiene relación con personas de la élite.

Según el portal Nueva Mujer, la novia del exfutbolista estudió en centros educativos de gran prestigio de Barcelona, como La Escola Frederic Mistral y el Escola Costa i Lloberay, así como la Escola Lleó XIII.

Según el medio, “todos ellos son de muy alto nivel académico y el último es uno de los lugares en los que suelen formarse muchos deportistas o los hijos de importantes personalidades como los del entrenador de fútbol Pep Guardiola y de Manel Fuentes, periodista y presentador de Antena 3″.

La pareja estaría involucrada en noticias por una supuesta crisis que atraviesan. - Foto: Instagram @3gerardpique - Captura de pantalla Europa Press

El día que Shakira explicó por qué no se quiso casar nunca con Piqué

Varios usuarios de las plataformas digitales recordaron una vieja entrevista que dio Shakira en compañía de Piqué al medio ‘60 Minutes’, donde revelaron detalles del noviazgo que llevaban. La cantante aprovechó y resolvió algunas dudas, entre las que estaba el por qué no habían llegado al altar.

La cantante y el exfutbolista le celebraron los ocho años a su hijo menor. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

De acuerdo con lo que quedó plasmado en el diálogo con el programa en 2020, el entrevistador se interesó en saber por qué los dos famosos no se habían casado hasta aquel entonces. La barranquillera fue quien tomó la palabra y enfatizó en que le tenía mucho miedo a esta clase de compromiso por distintas razones.

Shakira puntualizó en que no quería que Gerard Piqué la viera como su esposa y tampoco que la encasillara en ese papel, por lo que prefería que todo se mantuviera en un jugueteo y un noviazgo sólido.

“El matrimonio me asusta. No quiero que me vea como su esposa, sino más bien como su novia. Es como esa fruta prohibida, prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento”, mencionó en el clip, donde se detalló cómo el deportista la observaba muy concentrado.