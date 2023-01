Video: Así reaccionó una bebé al escuchar la ‘Music Sessions 53′ de Shakira y Bizarrap

La Music Sessions 53 de Bizarrap con Shakira sigue dando de qué hablar aún 20 días después de haber sido lanzada, debido a todas las repercusiones que ha tenido en todo el sentido; en lo económico, lo familiar, lo personal, entre otros aspectos de la vida de la expareja colombo española (Shakira y Gerard Piqué).

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

Fruto de ese amor de cerca de 12 años quedaron dos hijos: Sasha y Milán. Y más de una canción en la que Shakira iba contando paso a paso cómo iba viviendo el romance y lo que terminaría, al parecer, en diversas infidelidades y un corazón roto, que quedó evidenciado con la ‘tiraera’, como es considerada la última canción de la barranquillera.

Entre tanto, son muchos famosos los que se han referido a los dardos que lanza la cantante en cada uno de sus versos, pues no se guardó nada y fue poniendo los puntos sobre las íes, como suele ocurrir con una persona herida.

Sumado a ello, la producción musical tiene un ritmo muy pegajoso y bailable, por lo que fue así como la reacción de una bebé de aproximadamente 1 añito de edad al escuchar la canción de la colombiana y el argentino, empieza a bailar casi sin poder detenerse, mientras que ni siquiera puede ver el video, porque la música la hace bailar.

Shakira lanza dardos a Pique en su nueva canción. - Foto: Captura de pantalla / Youtube

La pequeña española (por el acento de su madre) se hizo viral, al punto que la misma artista fue la que compartió el video en una historia de su cuenta oficial de Instagram, en donde ya suma más de 81.8 millones de seguidores.

La pequeña ha causado mucha ternura en las redes sociales, especialmente en TikTok, en donde el video alcanzó 2 millones de reproducciones y decenas de comentarios en los que elogian a la artista y “el buen gusto de la bebé”.

La 'tiradera' de Shakira a Piqué incluyó la frase "cambiaste un Ferrari por un Twingo", la cual fue interpretada por los fans como una comparación con Clara Chía, actual pareja del exfutbolista. - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram Jordi Martin (jordimartinpaparazzi) y Twitter @Nico_Crux

A esto se refería Shakira en su nueva canción con BZRP, con toda la simbología y los versos

De otro lado, una joven en Twitter, llamada Melany Mora, desglosó el significado de los movimientos y versos que hace la barranquillera en el videoclip que dura 3,37 minutos, que acumuló 25 millones de visitas en menos de once horas y a la fecha cuenta con más de 200 millones de reproducciones en YouTube.

Piqué le dedicaba sus goles a Shakira con un gesto que hacía con sus manos y brazos cruzados, el cual “simbolizaba la fecha de nacimiento de ambos, el 2 de febrero (2° mes del año) 2/2 de 1987 y 2/2 de 1977, respectivamente)”. La colombiana tiene 45 años, mientras que Clara Chía, la nueva novia del futbolista, está viviendo sus 20′s (tiene 23 años). “Yo valgo por dos de 22″, reza el verso.

“Tiene nombre... de persona buena. Clara... mente no es como suena. Tiene nombre... de persona buena, Clara... mente es igualita que tú, oh-oh, oh-oh”, canta Shakira. Esto, ya que, según el portal Para Bebés, Clara proviene de la palabra ‘Clarus’, que significa “clara” o “luminosa”, significando “ilustre, pura y limpia”.

La pareja se ha enfrentado a las críticas, principalmente dadas por los fanáticos de Shakira. - Foto: Instagram: @3gerardpique

“Esto es pa que te mortifiques, mastiques y tragues, tragues y mastiques. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”. Respecto a esta estrofa, la tuitera asegura que Shakira ‘hace un juego de palabras con el apellido del exfubolista.

Luego, la canción continúa diciendo: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Refiriéndose específicamente a los 14 millones de euros que le debe al Ministerio de Hacienda en España, “así como la casa que le construyó Piqué a sus padres a la par de la suya”.

“El número favorito y el dorsal de la camiseta de Gerard Piqué es el 3, la canción dura exactamente 3:33 minutos” en Spotify, mientras que en YouTube tiene una duración de 3:37. Además, “cuando hace la referencia de Yo valgo por dos de 22, lo hace justo al minuto 2:22″, afirma la tuitera.

“Una loba como yo no está pa tipos como tú”, en entrevistas “ha dicho que para ella la Loba es toda la represión que llevamos por dentro las mujeres. La era Loba (2009) coincide con su ruptura” con el argentino, Antonio de la Rúa, expresó la internauta.