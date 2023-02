“A Piqué le están haciendo brujería, pero no es Shakira”: Mhoni vidente habló sobre los padres del español

Shakira y Gerard Piqué siguen siendo noticia, luego de la más reciente producción musical de la colombiana, en la que se despachó contra su expareja y padre de sus hijos y, dicho sea de paso, donde la nueva novia del español también salió a bailar, como coloquialmente se dice en Colombia.

El exfutbolista habría publicado una imagen en su Instagram oficializando su relación. - Foto: Tomada de Instagram @3gerardpique

Asimismo, es mucho lo que se ha hablado sobre un tema de brujería de parte de la cantante hacia el exfutbolista y su familia, pero -según lo confirmó la afamada cubana Mhoni Vidente-, sí hay dichas prácticas ocultistas, pero no por parte de la artista.

La cantante y el exfutbolista le celebraron los ocho años a su hijo menor. - Foto: Instagram @shakira - @3gerardpique

Así lo reveló la tarotista en las últimas horas, afirmando que “el que está sufriendo brujería -y fuertemente- (es) la familia de Piqué, los papás de Piqué. Piqué y Clara Chía dicen que tienen brujería, ¿y saben qué?, sí, pero no hecha por Shakira”.

“Aquí la brujería viene siendo por cuestiones de otras personas que anduvieron con Piqué y otra situación que estuvo en cuestiones de fútbol, pero la mamá ya se quiere cambiar porque no aguanta de Shakira que le pone la bruja, le canta y que pues... bueno que hagan sus cosas”, manifestó la tarotista en el minuto 9.

Sumado a ello, expresó qué es lo que -según ella- debe hacer la colombiana: “Lo que tiene que hacer Shakira es protegerse de la mala vibra de la mamá y el papá de Piqué”. De igual manera, aseguró que la barranquillera debe salir de esa casa (donde convivió con el exfutbolista por varios años) “porque está maldita”.

Gerard Piqué habría comprado una casa cerca de la vivienda de Shakira para vivir con Clara Chía. - Foto: Instagram

Agregó que esta vez no es Shakira la que está haciendo brujería, pero que sí lo hizo para que no ganaran y los equipos de España.

Asimismo, la vidente afirmó que el incidente que tuvo Clara Chía había sido para demostrar que ella no estaba en depresión o conductas por el estilo, como se especuló y que Piqué era un “narcisita”, tal y como rezan los versos de Monotonía.

Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo [...] De repente ya no eras el mismo (mismo), me dejaste por tu narcisismo.

Shakira lo va a contar todo sobre su relación con Piqué; así será su próximo álbum

De acuerdo con una fuente musical con la que el diario británico ‘The Sun’ pudo hablar, afirmó que “su próximo álbum definitivamente será un disco revelador y no tendrá reparos en dejar que todos sepan lo que sucedió”.

Shakira y Bizarrap hicieron un éxito musical, Mussic session 53. - Foto: Sony Music

“Ella estaba trabajando en otro disco antes de tener sospechas sobre la infidelidad, por lo que esas canciones se están reescribiendo con nuevos finales para darles a los fanáticos una imagen más completa de la verdad”, agregó la fuente.

“Aquellos que han escuchado fragmentos dicen que combina latín, rock y hip hop y es más empoderador que enojado. Shakira también ha estado golpeando a su ex, ya que parece haber superado rápidamente su ruptura”, de acuerdo con lo que registró la prensa británica en Mirror.

Y es que versos como “Me tratas como una más de tus antojos, tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti [...] Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelva’, hazme caso. Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo”, y muchos otros, dan cuenta de qué era lo que estaba sucediendo realmente en la pareja.

Shakira y Ozuna lanzan "Monotonía". Foto: Cortesía. - Foto: Foto: Cortesía.

“Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, rezan más versos de lo que muchos llamaron la ‘tiraera’ de Shakira, que hizo en colaboración con Bizarrap.

“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, Clara... mente es igualita que tú. Pa’tipos como tú. A ti te quedé grande. [...], canta la colombiana refiriéndose a la nueva novia de Piqué, Clara Chía.