Mhoni Vidente predijo el divorcio del príncipe Harry y Meghan Markle

La vida de los integrantes de la Monarquía británica ha sido desde siempre tema de interés público, por la repercusión que han tenido sus decisiones en las políticas de ese país y distintas naciones de la región.

Es así como el matrimonio del nieto de Isabel ll, el príncipe Harry y la exestrella de Hollywood, Meghan Markle, los ubicó en el ojo del huracán no solamente por lo que representaba el cruce de ambas culturas, sino también por las decisiones que tomó Harry, para su propia vida y el curso de la Monarquía.

Harry y Meghan Markle se casaron en 2018 y dos años después renunciaron a la familia real. Ahora viven en Estados Unidos y tienen dos hijos. - Foto: getty images

Sin embargo, todo parece indicar que aquel amor que -muchos pronosticaron en su momento que rompería con la tradición y así lo hizo- ha de llegar a su fin por cuenta de una supuesta infidelidad, por parte de Meghan. Así lo recordaron algunos internautas, rememorando cuando la tarotista lo afirmó en El Heraldo de México en el último mes del 2022.

De esta manera lo manifestó la afamada cubana, mejor conocida como Mhoni Vidente, quien aseguró (en el minuto 23) que: “Se anuncia por una infidelidad de ella. Lo vienen sacando casi todos los tabloides, todas las prensas en el mundo, donde la ven con un entrenador en cuestiones de ejercicio y que la condenan en cuestiones de promiscua, infiel”.

Todo parece indicar que podría ocurrir de dicha manera, porque últimamente se le ha visto al príncipe solo, después de que el mundo fuera testigo de la compañía de Meghan con su esposo, pues nunca se les veía por separado, como ha sucedido en los últimos días.

“Se cegó totalmente, dejó a su familia, se peleó con su hermano, se alejó de la abuelita, no la vio morir, se alejó del papá, de todas las amistades de él de toda su vida, y es tanto el poder que tiene Meghan sobre Harry que lo cambia a los Ángeles, California, donde ella se movía más en cuestiones de Hollywood”, afirmó la tarotista, quien, de paso agregó, que a ella en el medio cinematográfico tampoco la quieren.

La mujer que le quitó la virginidad al príncipe Harry

De otro lado, en Spare (en español En la sombra), el libro escrito por Harry, fue el mismo británico quien se encargó de contar quién le quitó la virginidad.

El libro de Harry tiene muchas revelaciones (Photo by Scott Olson/Getty Images) - Foto: Getty Images

Luego de varias especulaciones, la misteriosa mujer ya tiene nombre. El Daily Mail publicó el 5 de febrero un reportaje y entrevista con Sasha Walpole, quien hoy en día tiene 40 años, es conductora de excavadoras y amante de los caballos.

Para empezar, todo ocurrió en un campo abierto detrás del reconocido bar ‘The Vine Tree’, ubicado en el pueblo de Wiltshire en Norton, una localidad situada en el condado de Yorkshire del Sur, en Inglaterra.

De acuerdo con el medio citado anteriormente, todo ocurrió en medio de una escapada nocturna con el príncipe Harry, puntualmente en julio de 2001, un día antes del cumpleaños número 19 de la mujer.

Así mismo, se indicó que Sasha Walpole trabajaba en ese entonces para la familia real desde septiembre de 1999 hasta abril de 2001. La mujer solía trabajar como moza de cuadra para el entonces príncipe Carlos, en su finca de Gloucestershire.

Harry dejó la Monarquía por Meghan (Photo by Kevin Winter/Getty Images for Global Citizen VAX LIVE) - Foto: Getty Images for Global Citizen

Sin embargo, luego dejó los establos para tomar un trabajo provisional en una fábrica local donde hacían elásticos para sujetadores y ropa interior.

El día que terminó ocurriendo el intenso momento entre ambos, narró que ella estaba de cumpleaños y este le llevó a un ‘pub’, lugar de la celebración, una Miss Piggy de peluche y una tarjeta de cumpleaños cómica con un chiste sobre una ballena flatulenta.

En medio de la celebración del cumpleaños, el licor no faltó y tanto el príncipe Harry como ella estaban bastante embriagados cuando ya iban a cerrar el bar.

“Cuando se dieron las últimas órdenes, el joven príncipe le preguntó: ‘¿Deberíamos ir a fumar?’ y se deslizaron a un campo adyacente para fumar un cigarrillo fuera de la vista de su destacamento de seguridad”, reseñó el Daily Mail.

“Fue apasionado, intenso. Ambos lo sabíamos. Pasó de un beso al suelo bastante rápido. ‘Fue instantáneo, ardiente, wham bam, entre dos amigos. Fue chispeante porque no deberíamos haberlo hecho. Él no era el ‘Príncipe Harry’ para mí, era Harry, mi amigo, y la situación se había salido un poco de control. Se sintió travieso, supongo, en el sentido de que no debería estar sucediendo”, recordó en la entrevista.