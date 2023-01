Tik Tak: “Camila Parker era muy peligrosa”, Harry a CNN

Fue lo mas jugoso que le dijo el otrora príncipe Harry a CNN: que la amante de su padre, el hoy futuro rey Carlos, era una mujer peligrosa, que dejó muchos cuerpos regados en el camino. Y que la mejor manera de neutralizarla era permitirle que fuera feliz, no obstaculizar el matrimonio con su padre. También reveló que Meghan, el amor de su vida, lo salvó de seguir entre las drogas y el alcohol. Y que hoy no se habla ni con su padre ni con su hermano. Escuche a María Isabel Rueda.

Suena el segundo Tik Tak a las 6:10 a. m. de hoy, 10 de enero, en SEMANA y suena por los lados del otrora príncipe Harry de Inglaterra, que ayer siguió soltando cositas y cositas, revelaciones en su entrevista con Anderson Cooper de CNN. Lo primero que hay que decir es que Harry, o quien lo esté asesorando en su libro Spare, que significa “el que sobra”, lo está haciendo muy bien porque han hecho todo lo posible para no quemar el libro, que sale hoy al mercado, pero sí conceder suficientes tips para que todos lo compremos y se venda como pan caliente.

Por ahora no es claro si, luego de que la gente lea el libro, va a recibir el destape de Harry como una traición en un mar de indiscreciones o si afectará la imagen de su popular hermano y heredero al trono, el príncipe William; que incluso, según Harry, lo agredió físicamente y lo obligó a aterrizar en el piso, encima de la coca de la comida del perro. Solo una vez en esta cadena de entrevistas, Harry ha aceptado abordar la posibilidad de que su verdadero padre no sea el rey Carlos sino el petisero James Hewitt, al que Harry califica como “uno de los amantes de mi madre”. Cuando esa muy fuerte afirmación hubiera podido matizarla con el amor que Harry sin duda le profesaba a su madre, hablando más bien del hombre “con el que mi madre tuvo una relación amorosa”. Suena menos duro, pero lo de “uno de los amantes de mi madre” la pinta como una desenfrenada y desbocada mujer, que sumaba una cadena de infidelidades.

¿Qué dijo de nuevo Harry en la entrevista con CNN? Primero que todo, que no se habla con su padre ni con su hermano desde hace varias semanas y que espera remediar esa situación tan pronto como como se pueda. Quién sabe si después del libro Spare eso sea posible. También dijo que el amor de su vida, Meghan Markle, lo salvó de seguir viviendo una vida de excesos, de droga y alcohol. Que la muerte de su madre lo hizo sentir culpable porque nunca pudo llorar. Que desde su trágica muerte nada volvió a ser normal en su vida y que esperó hasta los 23 años, cuando finalmente aceptó su muerte después de visitar París y recorrer la misma ruta por debajo del puente en la que ocurrió la trágica muerte de su madre. Que ella nunca iba a regresar porque todo este tiempo, desde los 12 años, cuando lo cogió la trágica muerte de su mamá, Lady D, él no creía en su muerte.

También cuenta que lo que irónicamente le trajo un poco de equilibrio a su vida fue la carrera militar, que lo sacó de la mira de los paparazzis y los periodistas sensacionalistas, y donde pudo uniformarse como todos los demás soldados. Como que se sintió igual por primera vez. Hoy sabemos que se adjudica la muerte de 12 talibanes en otra de sus indiscreciones y quién sabe si eso ponga en riesgo su seguridad.

Lo más jugoso de anoche fue lo de Camila Parker Bowles porque, según Harry, él y su hermano intentaron convencer a su padre Carlos de que no se casara con Camila, que no era necesario y a quien Harry calificó como una mujer peligrosa. Porque era una de los que filtraba a la prensa amarilla indiscreciones sobre su díscolo comportamiento, pero que luego entendieron que Camilla sería menos peligrosa si podía ser feliz y eso ocurriría al lado de su antiguo amante, Carlos. Que a ella le convenía rehabilitar su imagen con esa boda, que finalmente se consumó, y que al propio rey Carlos también le convenía porque no podía quedar clasificado en la historia como un monarca infiel a cargo de un hijo drogadicto. Pero la pregunta del día, de esta madrugada, es: ¿Alcanzarán afectar las revelaciones de Harry, no solo sobre su desordenada y difícil vida, sino aquellas sobre sus intimidades familiares y conversaciones, que se suponía que eran de la intimidad, la estabilidad y futuro de la monarquía británica? Eso está por verse porque recordemos: los Windsor no son simplemente una familia, son como un Estado.