Tik tak: Siguen estragos del anuncio bilateral unilateral de Gustavo Petro.

A las 6:00 a.m. suena el primer Tik Tak de hoy martes 10 de enero en SEMANA, y feliz de estar de regreso con ustedes. Suena por los lados de los líos y consecuencias que sigue causando la metida de pata del gobierno con respecto al inconsulto anuncio del cese bilateral del fuego. Que incluso parece que fue la razón por la cual Petro hizo una intempestiva visita a Maduro en Caracas, para pedirle apoyo en el asunto. Y así lo hizo Maduro inmediatamente, ustedes lo escucharon apoyando el cese al fuego.

Pues para el ELN, no fue suficiente el desmentido al Gobierno, que lo puso en aprietos por remarcar las improvisaciones que caracterizan a este régimen petrista. Sino que ahora, como buenos helenos, le están hurgando en la herida de su desautorización, anunciando que la mesa de diálogo sí está en crisis y que requiere citar a una reunión, o a una pre reunión, de emergencia, para superar el episodio. Y además, que en cualquier caso en el segundo ciclo que se iniciará en México el cese al fuego no se va a abordar sin que antes se evalúen los temas que quedaron pendientes en el primer ciclo.

Pero por fin aparece una explicación del origen de la metida de pata. El estadista vocero del gobierno, el ministro Alfonso Prada, salió a justificar el anuncio diciendo que supuestamente el ELN había planteado en varias ocasiones “la importancia de avanzar en un cese al fuego bilateral”. Entonces, ni corto ni perezoso, el presidente Petro sacó su tuit a la medianoche del 31 de diciembre, casi sin contarle a nadie, porque aparentemente no sabían ni los negociadores ni el Ejército ni el propio ELN. A Petro se le olvidó que un acuerdo bilateral, pues tiene que ser, como su nombre lo indica, bilateral.

El más optimista sigue siendo el jefe de la delegación del gobierno, Otty Patiño, casi graciosamente, porque para él esto no fue producto de una equivocación, sino de una mala lectura, ¿quién sabe la diferencia? Otty sigue minimizando la gravedad de lo ocurrido, asegurando que no le da dimensión de crisis y que se hará lo que el ELN señale para superar el episodio. Es increíble cómo el gobierno dio papaya para este aventón estratégico del ELN en la mesa, al que no le ha quedado debiendo una sino varias. Porque según sus seguidores en su anuncio, el gobierno no respetó ni temáticas ni procedimientos acordados en la primera ronda.

Arrancó, pues, la mamaderita de gallo que siempre ha caracterizado a los helenos cada vez que se intentan negociar con ellos. Al gobierno, le toca aprender la lección de que su paz total no consiste en soplar y hacer botellas. Y en cuanto al ELN, es muy probable que vuelva finalmente a la mesa, pues eso les conviene, a ver qué le sacan al gobierno. Pero concretamente luego de este episodio no volverán sin haberle sacado una buena tajada en las negociaciones a su contraparte.