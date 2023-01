“Órganos de repuesto”, eso era Harry para su hermano William, según su polémica biografía

La pelea entre los príncipes Harry y William al parecer ya no tiene retorno y parece imposible que se vea una luz de reconciliación. Más cuando la nueva biografía del menor de los hijos de la princesa Diana se está vendiendo como pan caliente por todo el mundo, con un éxito rotundo que se compara con el que tenía el lanzamiento de los últimos libros de la saga de Harry Potter, una hazaña literaria que se ve de forma remota.

Spare es el nombre de esta biografía, en la que Harry ha revelado una infinidad de detalles íntimos que no solo lo involucran a él y a su esposa Meghan Markle, sino a toda su familia. Empieza por el rey Carlos III; su esposa, la reina Camilla (quien se dice es la que peor queda de todo el clan en dicho libro), y su hermano William, al que le tocaron párrafos enteros de desdén, rabia, tristeza y mucha polémica, como en la parte en la que Harry afirma que él solo era “el repuesto” del heredero al trono británico.

“Dos años mayor que yo, Willy era el heredero, mientras que yo era el repuesto… Era la sombra, el apoyo, el Plan B. Me trajeron al mundo en caso de que algo le pasara a Willy”, dice Harry. (Photo by Scott Olson/Getty Images) - Foto: Getty Images

“Dos años mayor que yo, Willy era el heredero, mientras que yo era el repuesto… Era la sombra, el apoyo, el Plan B. Me trajeron al mundo en caso de que algo le pasara a Willy”, dice Harry en sus memorias, en las que también asegura que se discutieron las posibilidades que este tenía para proveer biológicamente a su hermano mayor en caso de necesitarlo: “Un riñón, tal vez, transfusión de sangre, una mota de médula ósea”, añade el príncipe exiliado en Estados Unidos.

De hecho, una de las cosas que más le afectaron a Harry durante el desarrollo de su personalidad fue el apodo de “respuesto”, que en inglés se dice “spare”, el nombre de su libro. Dicha palabra no era solo usada por las oficinas de jefatura y prensa de cada miembro senior de la realeza británica, sino por su misma familia.

Tal como se lee en el texto, desde su madre, la fallecida princesa Diana, hasta su abuela, la también desaparecida Isabel II, se referían a él como el segundo y en consecuencia repuesto de William, quien siempre fue educado para reinar.

Incluso, Harry siempre tuvo presente detalles tan mínimos como que el primero y el segundo en sucesión al trono británico nunca podrían viajar juntos en avión, como le sucede en este momento a Carlos y a William, pues no podrían desaparecer al tiempo. Sin embargo, “a nadie le importaba un carajo con quién viajaba; el repuesto siempre podría ser repuesto”.

William y Harry eran muy unidos, hasta que el menor de los hermanos se casó con Meghan Markle. - Foto: getty images

Además, hay un suceso histórico dentro de la familia que le da un espadazo directo al actual monarca británico, quien habría dicho la siguiente frase polémica a Diana minutos después de que Harry naciera: “¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un repuesto: mi trabajo ha terminado”, chiste que se habría vuelto “presumible” en todas las reuniones familiares.

Lo más difícil de esta confesión es que el mismo príncipe afirma que cuando Carlos III dijo esa broma a Lady Di, acto seguido fue a verse con su “novia”, quien ahora es la reina consorte de Inglaterra, Camilla.

El rey británico Carlos; Ana, la princesa real; el príncipe Andrés; el príncipe Eduardo; Guillermo, el príncipe de Gales; el príncipe Harry; el duque de Sussex, y Peter Phillips caminan después de un servicio en la Abadía de Westminster el día del funeral y entierro de la reina británica Elizabeth. Londres, Gran Bretaña, el 19 de septiembre de 2022. - Foto: REUTERS

También cabe resaltar que Harry ha reconocido que no todo en su vida como royal ha sido álgida y oscura, pues tampoco se arrepiente de haber nacido en una de las familias más famosas del mundo, convirtiéndose en uno de los niños más privilegiados del globo terráqueo. “No me ofendí, no sentí nada al respecto, nada de eso (sobre la broma de su padre)... Todo niño y niña, al menos una vez, se imagina a sí mismo como un príncipe o una princesa. Por lo tanto, Repuesto o no Repuesto, no estuvo nada mal ser uno”, declaró.